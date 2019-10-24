教育局調派營養師駐校，協助調整菜單，提供學生清淡飲食。（劉秀芬攝）

林宜瑾（右二）贈送新市國中一箱在地毛豆，要給為師生加菜壓壓驚。（劉秀芬攝）

台南新市國中23日傳出上百名師生疑似食物中毒，出現嘔吐、腹瀉症狀，經過一天休養，已有近半學生回校上課，24日上午台南市教育局副局長吳國珉、台南市議員林宜瑾到校關心學生復原狀況，了解學校午餐供應情形，林宜瑾也贈送一箱新市毛豆，要給為全校師生加菜壓壓驚，用行動相挺新市國中。

吳國珉表示，他代表台南市市長黃偉哲及教育局長鄭新輝來關心學生，讓家長擔心感到抱歉，衛生局已對廚工、學生採檢體送驗，約7到14天才會有結果，教育局也調派營養師駐校，協助調整菜單，提供學生清淡飲食。

新市國中校長薛英斌表示，23日約有236名師生身體出現不舒服症狀，其中有171人請假在家休息，24日仍有96名學生請假。薛英斌說，衛生局至學校廚房稽查，發現環境符合《食品良好衛生規範準則》，供餐也是安全菜單，不排除流感或腸病毒等原因，目前靜待檢驗結果。

校方表示，事發後學校團隊已透過全校廣播進行衛教宣導，每人發放口罩，啟動環境清潔，並請老師與請假學生及家長密切聯繫。至於請假學生功課，校方也會積極協助課業輔導、全力提供協助。

林宜瑾除了關心學生復原狀況，也送來一箱新市毛豆，支持在地農產，也讓學生加菜。林宜瑾表示，衛生局檢驗結果將於下周出爐，屆時務必釐清肇因並公開資訊讓市民安心，並按《食品安全衛生管理法》依法裁罰，警惕有關單位落實食安規範。

(中時 )