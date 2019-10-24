美國總統川普爆出通烏醜聞，以扣住軍援為手段，施壓烏克蘭調查總統競選對手拜登在烏的貪腐一案，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先前澄清從未受到施壓，不過現在傳出消息，指出他早在5月正式就任前就感受到壓力，擔心美國會出手，並且召集幕僚開會，商討如何因應。

美聯社引述3名匿名消息人士指出，烏克蘭總統澤倫斯基或許壓根沒想到，他上任後第一個面臨的挑戰竟然不是烏國最大敵人俄羅斯，反而是美國總統川普。澤倫斯基5月7日召集一小群幕僚開會，原本是為了探討烏克蘭能源需求，沒想到將近3小時會議都在商討如何回應如果川普及其私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）堅持要對拜登拜登（Joe Biden）貪腐一事重啟調查的情況，他們也探討如何避免捲入美國總統大選。

與會人士包含2名高階官員，其一是澤倫斯基助理葉爾馬克（Andriy Yermak），另外也包含捲入拜登醜聞的烏國國營天然氣公司Naftogaz執行長Andriy Kobolyev、拜登前顧問、Naftogaz公司顧問霍奇史登（Amos Hochstein）。

這場會議時間點發生在澤倫斯基4月21日當選後、5月20日正式就職前。21日勝選之夜，川普曾致電澤倫斯基表達祝賀，當時兩人的通話內容並未對外公開，3名消息人士的說法也彼此出入，因此無法確認川普是否在與澤倫斯基的第一通電話中就提及調查拜登一事，導致澤倫斯基不安，不過他們的說法確實都顯示，烏國總統在那時就已注意到川普會要求啟動調查。

事實上，要求重新調查拜登的呼聲並非通烏門爆發後才開始，早在澤倫斯基4月勝選前，美國保守派媒體就已大聲疾呼重新調查拜登，指控他企圖撤換烏國檢察總長，阻止烏國司法部門調查兒子韓特（Hunter Biden）稍後任職的能源公司Burisma。9月川普電話施壓澤倫斯基的消息曝光，引爆民主黨議員在國會啟動彈劾調查，儘管他極力撇清，不過22日美駐烏最高外交官員泰勒（Bill Taylor）作證時證實，被告知川普會先扣住對烏軍援，一直到烏國展開有利於川普選情的調查。

9月25日，美國與烏克蘭在聯合國大會期間舉行場邊會議，當時澤倫斯基還特別強調電話中沒有受到川普施壓。

被爆出川普以軍援施壓調查拜登，烏克蘭總統澤倫斯基9月25日強調沒有感到壓力。

針對美聯社報導，基輔當局並未回應。

(中時電子報)