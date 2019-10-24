故宮文物一次攤開展必轟動全世界，國民黨總統參選人韓國瑜說這番話瘋了嗎？這兩天他成為電視名嘴揶揄嘲諷的對象，因為這太違反一般常識判斷。對此，行政院前院長張善政護韓表示，用虛擬實境、電腦動畫等數位方式，「當然可以一次展出！」他轟批評者沒有數位腦袋，而此作法已是現在進行式。不過，網友反問，「數位看故宮文物，是要怎麼拚觀光？」

張善政是韓國瑜的國政顧問團總召，今上午他開直播談故宮4.0計畫，並請來前故宮院長馮明珠和海洋大學教授邱文彥一起說明。

張善政表示，故宮4.0計畫預計開發虛擬實境、擴增實境，用數位展示廳，「當然可以一次產出！批評韓國瑜的都沒有數位腦袋」。他並以北京故宮的「動畫清明上河圖」展出為例，數位技術能製作動畫古文物，開發個人展示廳，展示不同的歷史環境，更可以掌握訪客大數據等附加功能，將來有更多發展觀光的用途。

張善政指出，韓國瑜表示故宮文物要一次展出，遭外界扭曲原意，韓國瑜當天拋出故宮文物展出的想法，是針對觀光政策中所提出的「旗艦景點」來做說明，全部展出的意思，是希望就所有文物，一次有系統地審慎規劃，分批輪流展出具有代表性的文物，讓國人能了解故宮蒐藏的全貌。

張善政提到，現在的台北故宮空間確實不夠，如果可以擴建有更舒適的展覽空間，就能吸引更多觀光客前來朝聖。

張善政提醒，英國Art Newspaper針對世界博物館做的排名，台北故宮在2015年是第6名，但2017年跌到第9名，2018年甚至掉到10名外，這就是個警訊！

張善政幫韓國瑜背書的說法，雖受到不少網友認同，但也引來一些負評。「數位故宮怎麼拚觀光」、「哪裡有說分批, 連說過什麼都不記得？」、「別為了圓他人的話把自己賠進去」、「線上看故宮文物，早有了」、「要數位化也是大工程啊！……也算厲害的擦屁股說法啦。」

(中時電子報)