提升學生國際視野、讓教育邁向世界，台中明台高中與世界排名14的瑞士HTMi飯店管理大學締結為姊妹校，雙方並締結合作聯盟，未來，明台學生將可至瑞士修習專業課程、及格即可取得2張文憑。

明台高中副校長林承俊、瑞士HTMi飯店管理大學校長伊恩‧拉莫分別代表兩校簽訂合作備忘錄，林承俊還特別贈送霧峰林家花園五桂樓紀念酒給瑞士代表、期許兩校情誼長長久久，他說，明台高中與法國藍帶、義大利ALMA國際廚藝學院、日本Glamour美容學院等國際學校結盟，盼打造國際夢想技職學園。

伊恩‧拉莫表示，該校是位於瑞士世遺保護區內的唯一學校，更是培訓飯店、餐飲管理、休閒及旅遊業人才的專業學院，未來盼與明台高中在培養學生國際就業能力上更盡心力。

此外，日前結束杜拜巡迴教學的世界廚藝冠軍主廚Andy，也到明台餐飲廚藝中心進行廚藝講座，他特別示範「蕾絲捲心餅」與「翻糖裝飾 」製作，現場只見學生們專心聆聽主廚授課、體驗頂級料理的精髓。

(中時 )