中國時報記者藍孝威今天採訪內政部長徐國勇政府對於陳同佳案立場是不是前後不一，卻遭徐國勇指著怒嗆「客氣一點！」前國民黨主席洪秀柱今天在臉書上質疑，「民進黨只會對說實話的人動怒？」

洪秀柱批評，徐國勇堂堂一個內政部長，竟對媒體的質疑大動肝火，要媒體記者「客氣一點」，部長真的是「好大的官威」呀，這名記者有沒有冤枉徐國勇部長？港籍陳嫌要來臺灣投案一事，民進黨政府的態度到底有沒有前後不一的「髮夾彎」？當然有。

洪指出，去年12月士林地檢署對陳嫌發布了通緝令；結果陳嫌要自己來到臺灣投案的時候，民進黨政府第一時間卻竟然質疑「投案不合乎情理」而拒絕；直到發現民怨沸騰，大家都質疑民進黨政府放棄國家的司法管轄權時，蔡英文總統才改口，說「香港不辦我們辦」。

此外，針對陳嫌來臺受審一事，陸委會在今年5月說「香港是獨立司法管轄區，對於個案處理應有決定權，不用修法，也可以馬上送過來。我們都可以給予必要的協助。」怎麼會到10月21日，陸委會就改口批港府「意圖規避自身應有的司法管轄權」，不願意協助陳嫌來臺受審一事。今年2月，法務部針對港府修改引渡條例一事，也公開表示「樂見其成」；後來港人開始抗爭之後，蔡英文總統才屢屢「撿到槍」反對引渡條例。

洪秀柱批評，民進黨政府不僅對內施政搖擺、前後不一，現在連對香港的態度都如此朝三暮四，國際如此關注香港情勢，民進黨屢次自打嘴巴，都不覺得自己丟臉丟到國外去嗎？蔡英文總統剛上任時說的「謙卑謙卑再謙卑」，徐國勇更是狠狠的打了蔡總統一巴掌。一道又一道的髮夾彎，難道不是民進黨「睜眼說瞎話」？「徐國勇部長，你是忘記了，還是害怕想起來？」

惱羞？立場轉彎不准問？徐國勇嗆記者：說話客氣點

(中時 )