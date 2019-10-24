小金門的芋頭以入口即化，香鬆綿的口感出名。（李金生攝）

「烈嶼鄉芋頭季 」融合戰地元素，當天也邀請金防部戰鼓到場表演，搭配烈嶼戰地文化展示戰車、甲車、炮車及天頻車等現役武器。（李金生攝）

烈嶼鄉長洪若珊（中）與芋頭仙子邀請大家一起來，共度假日美好時光。（李金生攝）

小金門的芋頭以入口即化，香鬆綿的口感出名，烈嶼鄉公所主辦的芋頭季26日在東林複合式體育場開幕，包括千人挖芋體驗、芋頭王選拔、農夫市集園遊會、親子同樂會、星光芋頭之夜，從早上9時一直到晚上9時，讓遊客和鄉親吃喝玩樂，開心一整天。

做為「一鄉一特色」的年度重點活動「烈嶼鄉芋頭季」，在當地優質的氣候、土質和好水條件下，孕育出美味的檳榔心芋，入口即化香鬆綿的好口感，贏得「烈嶼芋，嘸免哺」的美名。

烈嶼鄉長洪若珊表示，活動當日在熱鬧開幕式後，包括千人挖芋體驗隨即登場，中午的芋頭饗宴準備芋頭粥、芋頭麵線、芋頭飯及炸芋頭，與現場鄉親及遊客分享地方美食。另有各式小吃園遊攤，還有各機關團體在場分發宣導贈品。

下午則有「彩繪芋頭」、「風箏繪畫DIY」親子同樂會和打陀螺、滾鐵圈等民俗體驗活動，多采多姿的規畫，增添活動樂趣外，也讓鄉親重溫昔日美好回憶。

當天也邀請街頭藝人現場表演，有神奇魔術秀、滑稽小丑秀、民俗扯鈴表演外，並邀請金防部戰鼓到場表演，搭配烈嶼戰地文化展示戰車、甲車、炮車及天頻車等現役武器。現場更有打卡送好禮活動，包您不虛此行。

晚上「星光芋頭之夜」邀請百變歌姬李千那、金曲歌王流氓阿德、明日之星陳怡婷及動感女子樂團表演。晚會還提供豐富的摸彩品，液晶電視、經典芋頭禮盒及各項大小好禮。烈嶼鄉公所歡迎大家一起來，共度假日美好時光。

(中時 )