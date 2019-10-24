民進黨台北市議員高嘉瑜，在民間與網路都享有高人氣，2020更被徵召向國民黨現任立委李彥秀挑戰。政論節目主持人陳凝觀爆料，高為勝選拜票超積極，甚至連攝影棚警衛和助理保全都不放過；高也強調，政黨包袱與政局縱然有所影響，但基層耕耘、一步一腳印，才是自己最堅實的基礎。

高嘉瑜在政論節目《年代向錢看》談到個人選情，表示政黨當然會有所包袱，但個人努力同樣非常重要。此言一出，現場哄堂大笑，在座來賓台北市議員鍾小平等人吐槽：「這樣子好官樣文章喔！」高則秀出手機，說自己現在每天都要走一萬多步。

陳凝觀趕緊為高嘉瑜平反，爆料自己前兩天跟他一起從門口走進攝影棚，看到他一路在拜票都沒閒著，甚至連警衛、警衛的助理保全都不放過，不斷說著：「我是高嘉瑜，我是港湖這一區的，快點！你要投給我！」這情景讓自己驚訝不已，趕緊問他：「高嘉瑜你在幹嘛！」他則回道：「我要拉票、拜票啊！」

消息一出，現場再度哄堂，鍾小平笑道：「你節目播出，明天李彥秀就來拜票！」高嘉瑜加碼自爆，自己當天在攝影棚門外被三個年輕人叫住，他們不僅熱情要與自己合照，其中一個還表示有看他的書；還曾有阿伯說看自己的書，看到流眼淚。高強調，自己在基層這樣努力耕耘，每天從早走到晚還「燒聲」，這些才是他最堅實的基礎。

(中時電子報)