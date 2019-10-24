藝人吳宗憲（左）與女兒吳姍儒（右）受邀到桃園做公益。（東森購物提供／邱立雅桃園傳真）

綜藝天王吳宗憲雖金鐘槓龜，但事業回溫，近期搶下信義區法拍豪宅，傳出要給女兒吳姍儒當工作室使用。吳宗憲24日上午攜手吳姍儒到桃園出席公益活動，被問到是否買下法拍屋，吳宗憲霸氣反問：「你說的是哪一間？」

吳宗憲與吳姍儒父女倆演藝圈吸金功力不俗，尤其吳宗憲事業版圖橫跨餐飲、家電、科技與健康食品等，出手自然大方，近期被爆料標下大安區信義路豪宅，還要打通樓層給女兒當工作室。

24日出席慈善活動的吳宗憲聽到記者提問是否標下法拍屋？吳宗憲瞪大眼睛反問：「你說的是哪一間？幾坪？」隨後證實確實買下137坪法拍屋，但是是當辦公室之用。

吳宗憲還加碼爆料自己有還有很多間，記者們知道的只是鳳毛麟角，此言一出被女兒緊急制止不用再多說。不過吳宗憲不理女兒阻撓，硬是要替自己的保健食品打廣告，開玩笑說有500個新進員工要進駐380坪空間。眼見父親開始打起廣告，吳姍儒也順勢預告明年自己也將出版新書。

(中時 )