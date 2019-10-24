在韓國近日開展的「韓國國際海軍防務展」中，韓國公開了由現代重工(HHI)設計建造的KDDX型驅逐艦模型，該艦船模型一經公佈就引發了廣泛討論。陸媒指稱，KDDX驅逐艦的碩大艦橋以及一體化桅杆的結合構造，讓人很快聯想到中國大陸的055驅逐艦。而韓國在設計方面與大陸國產武器出現雷同狀況已早有前科，先前段布的韓國第5代KFX戰機模型也遭指模仿大陸殲-31戰鬥機。

據《騰訊新聞》報導，韓國的KDDX型驅逐艦早在2009年提出概念3D模型，模型首次亮相是在2013年的韓國國際海軍防務展中，當時名稱是DW8000。由於韓國海軍並未對該型艦艇設計做出要求，現代重工因此依據韓國海軍現有的艦船需求以及國際發展趨勢進行設計，該艦艇長156米，標準排水量6500噸，滿載達8000噸。艦上武器系統是前部配備48個、艦後部配備16個垂直發射單元，主炮為127毫米Mark 45型，機庫可容納2架直升機。

韓國國際海軍防務展中展出的韓國大宇造船KDDX設計案，其艦體外型很容易讓人聯想到美國海軍最新型的朱瓦特驅逐艦。（圖／推特@aemres78）

報導說，酷似055艦一體式桅杆設計是現代重工與韓國韓華合作設計的I-Mast式設計型，據稱這種設計可在韓國未來多型艦艇上應用。這型桅杆設計為將大型S波段雷達和小型X波段雷達進行整合，並以四面排列。還設計配備新一代的反潛聲納，同時結合船體聲納及拖曳陣列聲納。KDDX驅逐艦動力採整合電力推進系統，含2具推進電機(2x 25,000 kW)，2具燃氣渦輪發電機(2x 26,000 kW)和2具柴油發電機(2x 3,000 kW)。

There was a briefing by #HanwhaSystems about the sensor suite of the future #KDDX Destroyer project of the @ROK_Navy today at #ADEX2019 . It was all in Korean so I didn't get much but I'll find out more next week at #MADEX the naval show in Busan... pic.twitter.com/guqQQSNWT6 — Xavier Vavasseur (@xaviervav) October 16, 2019

KDDX艦艇開放給多家公司競爭開發，設計交由企業進行，相對過去韓國海軍艦艇的保守設計，現代重工設計案較較韓軍原有艦艇設計更大膽。目前韓國現役最先進的世宗大王級驅逐艦，是以美軍伯克級神盾艦為藍本進行改進與生產，下一批世宗大王級驅逐艦可能在2023-2037年間下水。現代重工早年曾與洛馬公司共同參與韓版神盾艦開發，對韓軍的需求較為清楚，未來KDDX型驅逐艦也很可能交由現代重工生產。

報導認為，KDDX艦艇開發案自09年開始至今已歷10年，進度上也只由圖紙變成模型，2018年末韓國才剛批准該型艦艇開發案，預計2019年末才會定型並開始生產。該艦船不論是從外觀上還是根據現有公開的武器裝備配置來看，其原創度和韓國軍方宣稱的自主開發實在是令人懷疑。

(中時電子報)