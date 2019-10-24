通霄鎮41歲鍾姓男子日前因酒醉鬧事，上銬留置派出所卻突然失去意識，送醫不治遭家屬控訴，24日苗栗縣警察局初步研判，不排除與酒精、藥物或疾病等引發猝死，將配合地檢署釐清死因並協助後事。

鍾姓男子日前於堂叔家喝酒，鍾男哥哥表示，弟弟當時因情緒激動，發生脫序行為，頭部、身體有外傷，警方據報抵達現場，卻未帶去就醫，而是直接帶回派出所上銬留置，家屬到場發現鍾男臉色發黑，警方才急救送醫。

24日苗栗縣警察局副局長邱麗宜說明，警方獲報後趕到現場，發現鍾男情緒激動，在路邊衝撞、謾罵、吐口水，因此依法保護管束，於10點12分帶回派出所，並通知家屬到場。

直到10點30分，鍾男妻子抵達派出所，跟隨警方前往進入候詢室，發現鍾男已無意識，警方立即施作CPR，10點39分救護人員到場接續以AED及CPR急救，並送往通霄光田醫院，急救至10點55分宣告死亡。

邱麗宜表示，鍾男留置派出所到家屬到場之間，鍾男仍正常活動，也未表達不舒適等情況，對此向鍾男家屬表達「最深的哀傷之意」。

此案由檢方偵查中，邱麗宜指出，經法醫解剖相驗，初判非外力或窒息致死，不排除可能因酒精、藥物或疾病所致，警方將配合苗栗地檢署調查死因，並協助家屬處理後事。

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )