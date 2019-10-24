中油三輕擴產計畫，行政院環保署今（24）日上午召開環評會議。開發單位中油表示，將調整製程、產能、修訂空氣污染物排放量；環評委員認為，中油應交代空污排放等細節，決議補件再審。

舊三輕因設備老舊、產能低、能耗高，中油於2005年規劃投資400多億元做更新計畫，新建一座最大年產能80萬公噸乙烯的輕油裂解工場，2009年通過環評開始施工，2019年中油提出環境影響差異分析報告，申請M33、M34製程進料與產品量變更，以提升裂解汽油的年產量。

中油表示，在總進料重石油腦每年27萬1700公噸不變的情況下，更新製程每年可增加乙烯約3萬噸、裂解汽油約9萬公噸，但丙烯、四碳烴油等的產量相對減少；而變更後全廠空污排放量，合計年減14.755公噸。

環評委員討論後，要求中油應清楚交代進料與產量間的平衡關係、變更後所製造的廢棄物到底是什麼、溫室氣體增量是否有辦法減輕等項目，決議補件後再審查。

(中時 )