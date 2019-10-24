海上美術館導覽看板，被攔腰折斷。（資料照）

基隆潮藝術海上美術館館遭竊，船板被人撬開破壞，犯案者竟全是未成年。（資料照）

基隆9名未成年少男、少女夜遊潛入海上美術館探險。（資料照）

基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」，將廢棄漁船搖身變成行動美術館，昨凌晨卻遭人潛入狂歡，大肆破壞船上創作，留下滿地菸蒂、垃圾，還幹走展覽用的手機和喇叭，讓文化局痛心報案，警方循線約談6男3女未成年到案，坦承夜遊上船探險，不是故意的！

工作人員昨早開展前驚見現場一片狼藉，基隆港警總隊調查發現船板被人撬開，2支播放音效的手機及音箱遭竊，藝術家李承亮作品「太空艙」燈箱遭人踏破，另名藝術家何彥諺數件作品毀損，現場遺留一地菸蒂及紅茶等空罐，以及作案用的鐵撬。

警方調閱監視器，循線追查在地9名青少年到案，發現他們半夜不睡覺，從23日晚上偷偷從正濱漁港碼頭登船，一群人在船上「開趴」，抽菸、暢飲，徹夜狂歡到翌日一早，期間還上下船10幾次，簡直把海上美術館當成自己的家，讓員警咋舌。

今天上午警方約談5名少年與家長到案，才驚知鑄下大錯，向警方供稱，該艘老舊遠洋漁船因相當破舊，有人提議上船探險，不知道裡面是潮藝術的美術館，因為船艙太暗，有2人還不小心跌倒受傷，不知踩破的壓克力燈箱是藝術品。

基隆港警偵查隊長蔡彥彬表示，警詢後依涉嫌竊盜罪嫌移送少年法庭，毀損的部分，文化局將先清點損失，再決定是否提告求償。市府也感謝警方迅速破案，目前海上美術館暫時不對外開放，視修復需情形，最快周五才能開放民眾登船。

(中時 )