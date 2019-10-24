金氏世界紀錄官方網站今天上午報導，韓國男子天團BTS「防彈少年」獲得金氏世界紀錄官方認證抖音粉絲追蹤人數累積最快的金氏世界紀錄。

金氏紀錄官網表示，BTS從9月35日帳號(ID：bts_official_bighit)開通後，短短3小時31分，就粉絲追蹤數就突破100萬人，是全球抖音帳號中累積人數最快的團體或個人，也創下了金氏世界紀錄並獲得認證。

另外，帳號開設13個小時後，追蹤者就突破200萬，他們上傳的第一支影片《I LIKE IT》按讚數瞬間超過400萬，也創下紀錄。

更令人吃驚的是，帳開開通後滿59個小時，粉絲數就超過3百萬。除此之外，BTS還得到另一個金氏世界紀錄，也就是他們今年4月公開的《BOY WITH LUV》MV，24小時內在YOUTUBE觀看人數超過760萬，也創下金氏世界紀錄。

據了解，BTS的推特自從9月25日宣布他們開通了抖音帳號後，在10月1日就創下了總觀看次數超越1億次的紀錄。此外，粉絲也超過了400萬人、讚數超過1,500萬，韓國男子天團的魅力果然無人可擋。

(中時電子報)