情侶檔疑6萬債務遭砍 凶嫌到案辯稱砍錯人 15:002019/10/24 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市一對情侶檔日前遭黑衣人砍傷，警方循線查出凶嫌身分後將他移送法辦。(翻攝照片／林郁平台北報導） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市信義區吳興街18日晚間6時30分許，發生一起年輕情侶檔遭人砍傷案件，被害的黃姓、余姓情侶檔，正要騎車離開當地時，突遭一名黑衣男子，持西瓜刀朝機車上的兩人小腿各砍一刀，案發後歹徒隨即跑離現場。警方研判，歹徒教訓意味濃厚，不排除是因金錢糾紛引發殺機。 信義分局成立專案小組，連夜調閱監視器影像及採集相關跡證，循線鎖定鄭姓男子涉案，鄭嫌自知難逃法網，23日自行至分局到案說明，經初步調查，本案因6萬多元債務導致嫌隙糾紛所致，但鄭嫌卻辯稱砍錯人。全案訊後，依殺人未遂罪名移送法辦。 (中時 ) #情侶檔 #男子 #歹徒 #糾紛 #分局 也許您會感興趣 推薦閱讀 保證獲利攏係假！這些博奕網站搞詐騙 14:382019/10/20 社會 台灣民調可信嗎？ 網友列兩點奉勸浪費錢別做了 15:162019/10/20 政治 男子火車上掉神祕物 一看好尷尬 17:062019/10/20 日常 頭份分局萬聖節前夕招待幼兒參觀分局 17:252019/10/21 社會 租房引糾紛 台灣男子遭綁架虐打獲菲警方救出 12:112019/10/22 國際 竹南分局添28名生力軍 警力提升 14:042019/10/22 社會 詐團鎖定五月天、Jolin演唱會一票難求 一周已有52人遭詐 15:472019/10/22 社會 另類犯罪預防宣導！邀學子一起手作紙陶土 19:292019/10/22 生活 萬榮林道司機墜谷 疑捲入載客利益糾紛 04:102019/10/23 地方新聞 民雄槍擊案成功勸降嫌犯 水上分局張永龍破格升官 01:512019/10/24 地方新聞 社會熱門新聞 最悍正宮「手撕」小三 連衣服都「扒」了 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 洗劫海上美術館 9名小屁孩落網嚇哭 - 社會 翁鋸火箭彈慘死怪軍方？網揭真兇其實是... - 社會 監理所罰退款進承辦員口袋 2年私吞1275件205萬元被訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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