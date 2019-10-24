北市信義區吳興街18日晚間6時30分許，發生一起年輕情侶檔遭人砍傷案件，被害的黃姓、余姓情侶檔，正要騎車離開當地時，突遭一名黑衣男子，持西瓜刀朝機車上的兩人小腿各砍一刀，案發後歹徒隨即跑離現場。警方研判，歹徒教訓意味濃厚，不排除是因金錢糾紛引發殺機。

信義分局成立專案小組，連夜調閱監視器影像及採集相關跡證，循線鎖定鄭姓男子涉案，鄭嫌自知難逃法網，23日自行至分局到案說明，經初步調查，本案因6萬多元債務導致嫌隙糾紛所致，但鄭嫌卻辯稱砍錯人。全案訊後，依殺人未遂罪名移送法辦。

(中時 )