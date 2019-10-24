2019台中國際花毯節結合新社花海及中台灣農業博覽會，自11月9日至12月1日盛大舉辦。台中市政府規畫4條免費接駁路線、11處停車場，提供汽車3674格、機車1653格；免費交通接駁專車豐原線、太原線及櫻木花道線不分平、假日，東勢線於假日從早上8時至下午4時提供接駁。

交通局長葉昭甫指出，市府規畫4條免費接駁車路線，自太原停車場、豐原火車站、東勢河濱公園、櫻木花道線發車至花海展區接駁總站；時間為早上8時至下午4時。花海展區接駁總站至停車場發車時間為早上10時至下午6時；平日約20至30分1班，假日15至20分1班，坐滿即開。

葉昭甫表示，搭乘台鐵民眾可於豐原站下車後，步行前往豐原車站西站(前站)，轉乘豐原線接駁車前往展區；如自行開車，市區、北屯區民眾可至太原停車場、經補庫停車場及中興嶺停車場停車後，轉乘太原線接駁車前往展區。

豐原、東勢、石岡的民眾，建議將車輛停放在東勢河濱公園停車場、新社高中(僅假日開放停車)、新社區公所、新社環保公園路外停車場，轉乘東勢線前往展區；山城在地鄉親可利用展區間巡迴接駁車櫻木花道線前往展區；展區旁提供3處汽機車花海專用及身心障礙停車場。

交通局於外圍規畫太原停車場、大坑經補庫停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中(僅假日開放停車)、新社區公所、新社環保公園路外停車場、中興嶺停車場，共可提供汽車3674格、機車1653格；且每個停車場內皆規畫接駁站提供免費接駁。

葉昭甫呼籲，建議自行開車前往花海展區的民眾，多利用外圍停車場停車後再轉乘免費接駁車進入展區，避免塞車；也提醒新社區周邊道路狹窄，活動期間將管制道路且嚴加取締違停車輛，請民眾配合現場指揮，維持交通順暢。

(中時 )