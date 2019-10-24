台中市太平區公所24日於打卡景點「石虎彩繪牆」前，舉行聯合防災避難揭牌、簽屬合作備忘錄儀式，太平區長許貴芳說，透過政府單位、民間企業、社區3方合作，提升公私部門防災意識及能量，災害一旦發生，各單位啟動救災機制，經防災避難看板，引導民眾疏散至安全的避難場所。

太平區長許貴芳表示，區公所與中興社區發展協會簽訂「災害防救合作備忘錄」，結合社區投入防災工作，將逐步推廣全區；「石虎彩繪牆」假日吸引打卡人潮，在地企業冠鑫實業社捐贈防災避難看板，讓外地遊客、社區民眾等，萬一遇到災害發生，透過看板圖資，第一時間，迅速疏散至安全避難場所。

許貴芳說，太平區擁有19萬多人次，面積廣闊，里長接力響應投入防災工作，成為地方傳承，現場並頒發感謝狀予光隆里長張雅芳、太平里長陳中和及中興社區發展協會理事長蕭菊蓮，期盼這份傳承能延續下去，透過與社區鄰里的合作，建構更完整的防救災體系。

太平區公配合消防單位防災宣導，現場贈送參加民眾、每人每份防災宣導品，包括家庭防災卡、簡易疏散避難地圖等，由下而上的方式發揮自主防災的功效，讓災害防救的觀念深植於社區每個家庭，凝聚防災共識。

(中時 )