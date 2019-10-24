趕在光復節前夕，歷史教育新三自運動協會召開「反對去中國化歷史教科書」記者會，剛剛完成百萬字《台灣島史記》的國民黨前立委蔡正元怒批，南一版歷史課本謊話連篇，稱「本省人有85％帶有原住民基因」，稱日人伊能嘉矩是「台史公」，卻不提比伊能更早為台灣寫史的連橫；稱呂赫若是台灣第一才子、為白色恐怖而死，卻不提呂赫若的中共黨員身分……「對於歷史你可以說你不確定，但是不能說謊！」

蔡正元舉南一版為例子，直接抄林媽利2007年資料說本省人有85％帶有原住民基因，但林媽利自己2000年時寫的卻是13％；7年翻了6、7倍，統計方法和理論都錯。又如南一書局尊稱寫了《台灣文化誌》的日本人伊能嘉矩是「台史公」，但蔡正元認為《台灣文化誌》「內容豐富卻錯誤百出」，且該書是伊能嘉矩死後的1938年才出版，連橫《台灣通史》卻早於1920年就出版，為何台史公是日本人伊能嘉矩而不是連橫，標準在哪？

又如南一版特別推崇呂赫若，稱其台灣第一才子，因白色恐怖「鹿窟事件」而死；蔡正元質疑南一怎麼不講呂赫若的真正身分「中國共產黨台灣省工作委員會山地委員會副書記」？怎麼不提呂赫若大名刻在北京西山公園無名英雄廣場碑（紀念1950年代中共潛伏在台灣從事諜報並遭槍決者）？

蔡正元批南一版洋洋灑灑講了一大堆台灣文化，還兼談西洋繪畫、日本音樂，就是不講歌仔戲、布袋戲的根源？歷史課本要重視史實和輕重緩急，南一版卻亂成一團，清朝統治台灣200多年只寫幾頁，日本統治台灣50年卻寫了半本，「你告訴我甚麼道理？」國際移工、新住民寫了一大堆，但國際移工，新住民占台灣人口多少？根本把歷史課本當作社會科，從頭到尾都是謊言、垃圾，沒有一句真話。

蔡正元自嘲，他過去的形象是國民黨打手，但是國民黨有錯，他在自己的書裡也是照批；他也坦言國民黨的錯誤就是沒有培養台灣史學者，才會把日本人編的錯誤歷史照抄進課本裡。希望未來的歷史課本經過科學檢證，讓史料講話。

(旺報 )