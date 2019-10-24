陳同佳案 蘇貞昌：政府態度一致入境逮捕 15:192019/10/24 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌表示對於陳同佳一案政府態度始終一致沒放棄司法管轄權。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌24日下午赴桃園棒球場，為東京奧運棒球代表隊打氣並致贈加菜金，提及陳同佳是否來台問題，蘇貞昌強調，現在的發展一如當初政府所要審慎面對的，一再呼籲香港就可及性、便利性羈押犯嫌並加以審判，不能讓重犯出來到處趴趴走，結果現在事情變成這樣，還說要讓他自己來，結果現在來與不來都隨他，變成要沈澱，也不知道要沈澱到什麼時候？政府態度始終一致，沒有放棄司法管轄權，所以一再要求香港政府司法互助，態度就是「香港不辦、台灣辦」，一入國境就立刻逮捕移送，沒有什麼自首的問題。 (中時 ) #政府 #態度 #蘇貞昌 #香港 #司法 也許您會感興趣 推薦閱讀 商業法院有譜？立院明日審議 11:132019/10/20 政治 韓觀光政策 蘇貞昌大潑冷水痛批：亂喊！ 11:302019/10/21 政治 香港嫌犯欲來台投案 蘇貞昌：非常詭異 17:012019/10/21 政治 林道全面開放 蘇貞昌宣布開放山林五大政策 15:482019/10/21 政治 港府移送陳同佳來台受審 蘇：陸在政治操作 09:402019/10/22 政治 蘇揆：年輕人看韓進中聯辦才有亡國感 11:162019/10/22 政治 馮世寬亂批五星旗世界最爛 蘇貞昌：不應批評 12:062019/10/22 政治 藍委與蘇揆互嗆「閉嘴」、「你叫什麼叫」 11:482019/10/22 政治 KUSO蘇貞昌遭法辦 法官裁定不罰 13:352019/10/22 社會 蘇貞昌：只要陳同佳一入境 立刻將他逮捕 16:212019/10/22 政治 政治熱門新聞 追查蔡論文門 彭文正闖LSE：保全竟驚爆... - 政治 黑韓發大財？網轟這三主持人沒良心 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜急起直追 - 政治 韓蔡差距沒那麼大！名嘴爆真實數字是… - 政治 陳同佳無處臨櫃申請赴台 內政部再自打臉 - 政治 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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