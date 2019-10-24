行政院長蘇貞昌24日下午赴桃園棒球場，為東京奧運棒球代表隊打氣並致贈加菜金，提及陳同佳是否來台問題，蘇貞昌強調，現在的發展一如當初政府所要審慎面對的，一再呼籲香港就可及性、便利性羈押犯嫌並加以審判，不能讓重犯出來到處趴趴走，結果現在事情變成這樣，還說要讓他自己來，結果現在來與不來都隨他，變成要沈澱，也不知道要沈澱到什麼時候？政府態度始終一致，沒有放棄司法管轄權，所以一再要求香港政府司法互助，態度就是「香港不辦、台灣辦」，一入國境就立刻逮捕移送，沒有什麼自首的問題。

(中時 )