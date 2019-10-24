2019年台灣國際品牌價值調查24日揭曉，旺旺控股公司榮獲第3名，由行政院政務委員龔明鑫（第一排右6）出席頒獎，旺旺宜蘭食品副總經理黃淑楨（第一排右4）代表領獎。（鄧博仁攝）
2019年台灣國際品牌價值調查24日揭曉，旺旺控股公司榮獲第3名，由行政院政務委員龔明鑫（第一排右6）出席頒獎，旺旺宜蘭食品副總經理黃淑楨（第一排右4）代表領獎。（鄧博仁攝）
2019年台灣國際品牌價值調查24日揭曉，旺旺控股公司榮獲第3名，旺旺宜蘭食品副總經理黃淑楨（圖）代表領獎。（鄧博仁攝）
2019年台灣國際品牌價值調查24日揭曉，旺旺控股公司榮獲第3名，旺旺宜蘭食品副總經理黃淑楨（圖）代表領獎。（鄧博仁攝）

2019年台灣國際品牌價值調查24日揭曉，旺旺控股公司榮獲第3名，由行政院政務委員龔明鑫出席頒獎，旺旺宜蘭食品副總經理黃淑楨代表領獎。

(中時 )

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