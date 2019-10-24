旺旺食品榮獲2019年台灣國際品牌價值調查第3名 16:292019/10/24 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019年台灣國際品牌價值調查24日揭曉，旺旺控股公司榮獲第3名，由行政院政務委員龔明鑫（左）出席頒獎，旺旺宜蘭食品副總經理黃淑楨（右）代表領獎。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019年台灣國際品牌價值調查24日揭曉，旺旺控股公司榮獲第3名，由行政院政務委員龔明鑫（第一排右6）出席頒獎，旺旺宜蘭食品副總經理黃淑楨（第一排右4）代表領獎。（鄧博仁攝） 2019年台灣國際品牌價值調查24日揭曉，旺旺控股公司榮獲第3名，旺旺宜蘭食品副總經理黃淑楨（圖）代表領獎。（鄧博仁攝） 2019年台灣國際品牌價值調查24日揭曉，旺旺控股公司榮獲第3名，由行政院政務委員龔明鑫出席頒獎，旺旺宜蘭食品副總經理黃淑楨代表領獎。 (中時 ) #旺旺 #品牌 #價值 也許您會感興趣 推薦閱讀 讓孝順成為一種習慣 今年最有溫度公益演唱會 17:322019/10/22 娛樂 讓孝順成為一種習慣演唱會 F.I.R、光良、家家30日開唱 08:452019/10/23 娛樂 陸港觀盤－陸股與港股的投資價值將浮現 04:102019/10/23 全球財經 F.I.R.光良周蕙家家 歌頌親情 04:102019/10/23 娛樂新聞 山上花園水道博物館 百年羅漢松價值上億日圓 16:512019/10/23 旅遊 花蓮一死一傷命案！死者竟是牠 17:032019/10/23 社會 李明川「封麥」多年 為旺旺孝親獎公益演唱會重新開嗓 18:492019/10/23 娛樂 三星蔥價值高被宵小鎖定 價值14萬元青蔥遭竊 12:512019/10/24 社會 2019台灣20大品牌價值逆勢成長 旺旺連11年得獎 12:502019/10/24 財經 《經濟》2019年台灣20大國際品牌揭曉，華碩7連霸 14:322019/10/24 財經 生活熱門新聞 消內臟脂肪！醫師票選5大最強食物 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 周日變天 李富城：「麥德姆」颱風可能生成 - 生活 為明年通車準備！ 台中捷運招考528人 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。