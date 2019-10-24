行政院長蘇貞昌上午在院會聽取經濟部「林口新創園－打造新創未來城」報告，經濟部表示，現在已引進15家國內外加速器，預計3年可加速1000家新創成長。

經濟部表示，林口新創園現有1家聯合創新中心、4家生活服務事業、13家數位轉型企業、15家加速器、99家新創企業，總計有132家。報告 並指，預計3年可加速1000家新創成長。

經濟部次長林全能說，目前進駐的新創企業還沒有很大的金額注入，只是把創意建構成商品化的過程，因此過程中沒有涉及實質投資的面向，至於3年1000家的部分，今年是第1年，目前有99家新創企業進入，另有15個國內外加速器，由於加速器都有一些新創培育及促成的機制，透過15個國內外的加速器，將可協助台灣從國內外引起新創團隊。

蘇揆在院會裁示中說，規劃要有遠見，決策要有魄力，執行要有效率。新創事業是年輕人實踐夢想，推升台灣產業轉型、技術創新，掌握數位經濟契機的重要產業。過去3年多來，政府推動「亞洲．矽谷」計畫，以及「優化新創事業投資環境行動方案」，林口世大運選手村在2017年8月圓滿完成任務後，不僅迅速將其轉型為社會住宅，並挪出部分空間打造出全國最大的新創產業基地。

蘇揆表示，政府運用扶植新創鏈結台灣未來產業，從充裕資金、完善法規、提供多元出場管道、協助進軍國際市場等多元面向，給予新創事業全方位的協助。以林口新創園來說，政府鎖定人工智慧、物聯網、智慧醫療與大數據應用等科技新創領域為招商對象，提供進駐者一站式服務及租金減免優惠，已成功吸引10個國家、超過132家國內外新創事業及加速器進駐，進駐率已超過9成，值得肯定。

蘇揆也說，他上週四前往林口新創園給新創業者鼓勵，並現場宣布「有利林口新市鎮產業減稅措施」，讓相關產業享有投資稅捐抵減15％優惠，此外，國發基金也從原本的10億提高到20億，加倍投資新創事業。政府藉由政策工具的串連、政府資源挹注，全面提升台灣新創產業實力。後續請經濟部、科技部與相關部會持續打造優質創新創業聚落，同時也與地方政府合作，帶動當地與新創產業發展。

(中時 )