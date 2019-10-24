駐台北韓國代表部副代表洪淳昌近期就任，24日至台中市政府拜會，由副市長令狐榮達代表接見，雙方針對城市建設及發展願景進行交流。令狐榮達表示，希望透過這次拜會加深與韓國的交流，增進實質關係。

令狐榮達指出，今年7月率團赴澳洲布里斯本出席亞太城市峰會時，曾會見韓國世宗特別自治市市長李春熙、釜山市國際關係大使Kyoung ha Woo。台灣對待國際外交官非常友善，與韓國在歷史、文化方面也息息相關，韓國也是台灣主要貿易國家之一。此外，台中市與韓國忠州市締結姐妹市已30多年，跟昌原市、光陽市也是友好城市，近幾年都有互訪，交流頻繁。

令狐榮達說，期望跟韓國能締結更多姐妹市與友好城市，在觀光旅遊、文化、經貿方面進一步發展，台中擁有手工具機、智慧機械、腳踏車、航太、面板等豐富產業，農業方面也出產紅龍果、葡萄、黎子、水蜜桃等多樣水果，相信還有很多地方能互相交流、學習，也歡迎洪副代表參加即將在台中舉行的台灣燈會及明年的世界大學高爾夫錦標賽。

洪淳昌代表表示，會全力幫助台中與韓國的交流，也希望市府能支持韓國大田爭取2022舉辦第7屆世界城市暨地方政府聯合組織（UCLG）世界大會。

秘書處強調，駐台北韓國代表部現任代表姜永勳於今年5月中旬就任，副代表洪淳昌則於近期就任，洪副代表畢業於韓國外國語大學中文系，曾於駐瑞典韓國大使館、駐中國韓國大使館、駐新加坡韓國大使館等地擔任參議、發言團隊等要職，中文流利，期望這次拜會能加深對韓國及台中的了解，拓展合作機會。

(中時 )