藝人小禎被拍到與「壁紙小開」丁春霆疑似穩定交往中，她的婚姻狀況也因此再度成為關注焦點，事發後小禎鬆口表示考量到孩子，因此低調結束跟李進良婚姻而沒加以公開，外界也開始猜想兩人的下一步會怎麼走，而與小禎、李進良、丁春霆、田欣都是好友的利菁，今被問及此事，透露了阿良離婚後的真正心情，以及他與田欣的「感情現況」。

利菁今進棚錄中天《麻辣天后傳》，被問到好友小禎與李進良離婚後的狀況，據《自由時報》報導，她表示消息曝光後，有問過阿良怎麼都沒說已辦好離婚？對方則說因為透過律師處理離婚事宜，一來一往談了很久，時間拖得很長，「一拖沒想到就突然簽好」，並非刻意挑時間為之。

至於李進良的生活與感情現況，利菁表示自己常去阿良診所，看田欣跟小禎兩個人都很漂亮，彼此關係也OK，甚至田欣跟阿良女兒Emma也相處融洽，沒見Emma有不開心的表情，至於李進良是否離婚後要扶正田欣？利菁則說兩人此前之所以沒結局，「就是卡在那句話『還沒離』」，阿良還沒恢復單身時，兩人關係也不好浮出檯面，而如今阿良覺得生活一切都好，因此不急著跳入另一段婚姻，利菁更透露現在阿良跟父母同住，也沒跟田欣同居，估計阿良扶正田欣的機率不高。

(中時電子報)