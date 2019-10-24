因為沒時間上健身房，曹嘉豪把握當奶爸陪女兒寫功課的零碎時間鍛鍊增肌，提高基礎代謝率。（曹嘉豪提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員曹嘉豪近日瘦身有成，兩個月就甩肉11公斤，還在臉書粉專貼出瘦身開箱文，引發廣大回響。（曹嘉豪提供／謝瓊雲彰化傳真）

萌娃當啞鈴、一天吃一餐 彰化縣議員曹嘉豪兩個月瘦11公斤

最萌瘦身開箱！彰化縣議員曹嘉豪近日瘦身有成，近來頻頻在個人臉書粉絲專頁分享自己的健身文，1歲2個月大的女兒「推推」成為他的「人肉啞鈴」和負重訓練的最佳「包袱」，短短兩個月已成功甩肉11公斤，成效驚人。

從粉專發布的短片中，可見曹嘉豪以背巾背帶揹著女兒、到戶外散步，或在室內客廳把女兒當成重訓的負重物，一下子充當啞鈴鍛練手臂、一下子負重深蹲鍛鍊核心肌群，影片引發廣大回響，吸引超多粉絲按讚分享。

萌娃健身法不僅吸睛、而且還超有效！曹嘉豪表示，身為民意代表經常成天在外跑行程，常常生活作息、三餐飲食不正常，健康檢查報告，三酸甘油脂指數飆破700，體重也直線上升，不得不為了健康考量，展開瘦身計畫。

除了每天強迫自己至少走一萬步，曹嘉豪掌握零碎時間自主運動，包含在家裡做些簡單的核心肌群鍛鍊，他利用陪小女兒的奶爸時間練習深蹲、舉重，陪大女兒讀書的時間，也不忘拿出啞鈴練手臂；再加上每天只吃中午一餐，喝大量的水，成功從86公斤瘦到75公斤，距離72公斤的目標還剩下3公斤。

曹嘉豪說，其實他已經是第二次減肥，為了瘦身他試過各種方法，也曾直接上醫療院所自費減肥門診，成效明顯，但是無奈一停藥，就很快復胖；而上健身房運動鍛鍊，但體重計數字卻紋風不動，最後在專業建議下，決定從飲食控制著手。

他說，藉著大量喝水緩解飢餓感，有時11點才就寢，餓到受不了的時候，也會喝杯300毫升的無糖豆漿和一份水煮青菜；加上健身教練曾告訴他，適當的肌肉有助脂肪燃燒，沒時間上健身房的他把握平日零碎時間簡單鍛鍊，果然成效驚人。

員榮醫院營養師楊謦瑜表示，瘦身最有效的方式就是少吃、多動，運動可以增加肌肉量、提升基礎代謝率，即使只是坐著不動，有肌肉的人也比一般人消耗更多熱量。

楊謦瑜建議，飲食控制上應掌握早餐、午餐多吃，營養均衡豐盛，晚餐則吃越少越好的原則；因為晚上消耗熱量的機會變少，若吃太多反而會導致夜間睡眠時，攝取的過多養分、熱量全部轉成脂肪囤積在身體裡。

她也提醒，較健康的減重方式應控制在一個月減少2至4公斤，若一下子瘦太快，身體裡的細胞會因快速減重大量崩解，使得尿酸升高，可能導致痛風等後遺症，因此建議飲食中可以增加水煮肉類、水煮蛋和無糖豆漿等蛋白質的攝取。

(中時 )