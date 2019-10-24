國民黨總統參選人韓國瑜日前拋出，當選後要將故宮70萬件文物「一次展出」，震驚各界，有人批評南北兩院一次只能展出3千件，如何「一次展出」？但國政顧問團總召張善政今（24）日澄清是要用數位展覽，彌補硬體展間的不足。國立故宮博物院剛也發出聲明，表示早已加速文物圖像數位化及免費下載，近一年的數位巡迴展更是遍地開花，對故宮來說，數位典藏早已是現在式。

故宮舉例，光是從6月以來，就有多項數位展，包含：「生態想想-故宮x蘭陽博物館 x 臺灣博物館(108.6.14-9.3)」，「海錯奇珍-故宮 x海洋科技博物館(108.7.5-11.4)」，「水不在深-故宮數位文獻大展(108.7.12-10.6)」，「動物藝想-故宮新媒體藝術展(108.7.23-10.27)」，「國寶新境-新媒體藝術展-故宮 x 高雄市立美術館(108.9.7-12.1)」。

為持續推動博物館資源公共化、培養新一代博物館客群，故宮表示，在「服務型智慧政府推動計畫」、「前瞻基礎建設計畫」等計畫支持下，已完成多項數位成果，像是加速文物圖像數位化及免費下載，供各界廣泛使用，提供故宮文物數位轉化活用更多可能性之外，數位巡迴展在過去一年更是遍地開花。

另外，在故宮南院的部分，故宮強調，透過展出人氣國寶的方式，活化故宮南院，「這都是現在進行式！」故宮南部今年人氣已超越去年一整年參觀人次，主因即為國寶文物之連檔展出，充分發揮南北文化均富之立館精神。

南院展出的內容像是：「泥土的座標：院藏陶瓷展(108.6.29-11.10)」，「名山鉅作—張大千廬山圖特展(108.10.5-109.1.5)」，「人氣國寶展--肉形石(108.9.3-109.1.18)」，「清宮傳世多寶格文物展(108.12.25-110.12.25)」，「人氣國寶展—翠玉白菜(109.1.21-5.24)」。

故宮表示，讓近70萬文物透過精采「策展」，而非僅「陳列」方式饗宴國人及國際觀光客，一直是故宮近年努力的方向，除跳脫傳統策展思維，導入多元創意，也善用科技輔助展覽，盼能用展覽貼近台灣人民生活，叫好亦叫座。

(工商 )