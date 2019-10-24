行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，行政院開放山林政策的大原則是入山者也要負擔責任，將召集各地方政府討論修正登山自治條例，山難搜救「使用者付費」作法，最快明年6月全國統一規範。
行政院推動開放山林政策，有山友認為山難搜救「使用者付費」不恰當，是懲罰求救山友，盼檢討政策。但過去曾有部分山友被批評「將救難直升機當成計程車」，引發浪費資源爭議。
Kolas 在行政院會會後記者會面對媒體詢問時指出，目前各縣市登山自治條例的鬆緊不一，將請內政部、法務部協同各地方政府，一起討論修正登山自治條例，希望在山難搜救上，山友面對全國一致的法規，最快明年6月前，各縣市相關規範可以同步化。
至於山難搜救「使用者付費」的處理方向，Kolas說，開放山林政策的基本精神，是入山者自然也要負擔責任，將在這個大原則下，跟各縣市政府討論全國一致的標準。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。