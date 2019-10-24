行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，行政院開放山林政策的大原則是入山者也要負擔責任，將召集各地方政府討論修正登山自治條例，山難搜救「使用者付費」作法，最快明年6月全國統一規範。

行政院推動開放山林政策，有山友認為山難搜救「使用者付費」不恰當，是懲罰求救山友，盼檢討政策。但過去曾有部分山友被批評「將救難直升機當成計程車」，引發浪費資源爭議。

Kolas 在行政院會會後記者會面對媒體詢問時指出，目前各縣市登山自治條例的鬆緊不一，將請內政部、法務部協同各地方政府，一起討論修正登山自治條例，希望在山難搜救上，山友面對全國一致的法規，最快明年6月前，各縣市相關規範可以同步化。

至於山難搜救「使用者付費」的處理方向，Kolas說，開放山林政策的基本精神，是入山者自然也要負擔責任，將在這個大原則下，跟各縣市政府討論全國一致的標準。

(工商 )