陸19屆四中全會 下周北京召開 15:472019/10/24 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中共中央政治局10月24日召開會議，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進大陸國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議於10月28日至31日在北京召開。 新華社24日報導，中共中央政治局聽取「中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定」稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請十九屆四中全會審議。 (工商 ) #會議 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞錦賽》大陸隊劇場 羅錦駿一棒逆轉南韓 16:012019/10/20 體育 《生醫股》太景流感新藥TG-1000申請大陸Pre IND會議 09:262019/10/21 財經 太景流感新藥號角響 TG-1000申請Pre IND會議 10:422019/10/21 財經 傳政院跨部會討論外送平台問題 Kolas：尚未舉行跨部會會議 16:162019/10/21 政治 逸達前列腺癌新劑型新藥 完成與歐盟、澳洲主管機關諮詢會議 17:512019/10/21 財經 《生醫股》逸達前列腺癌新劑型新藥完成與歐盟等藥物主管機關諮詢會議 08:012019/10/22 財經 太棒了！ APO工作會議58年來首度在台舉辦 20:132019/10/22 財經 累積兩岸關係正能量 04:102019/10/23 論壇廣場 施工會議中心發生大火 紐西蘭堅持2021年辦APEC 18:542019/10/23 國際 大陸國常會：擴大開放 加大農產品和消費品等進口 21:452019/10/23 財經 兩岸熱門新聞 陸網友稱喝奶茶睡不著 官方驗出含大量咖啡因 - 兩岸 - 旺報 陸已有39城開通地鐵 客運量及里程數世界第一 - 兩岸 - 旺報 陸駐港公署官員批 反送中是喪心病狂暴力犯罪 - 兩岸 美資深外交官：美陸雙方勿自以為是、情緒化對立 - 兩岸 撿便宜？反送中重創零售業 港議員籲大減價 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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