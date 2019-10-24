中共中央政治局10月24日召開會議，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進大陸國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議於10月28日至31日在北京召開。

新華社24日報導，中共中央政治局聽取「中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定」稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請十九屆四中全會審議。

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