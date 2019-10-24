近期，陸美兩方摩擦不斷，美國眾議院通過《香港人權與民主法案》，北京與港府皆予以譴責；同時，美國國務院也在新政策中要求大陸外交官會唔美國地方官員與教育機構前，須先通知美國國務院，此舉讓大陸駐美大使批評違反《維也納公約》。

另外，NBA挺港言論風波也尚未平息，大陸央視批評，NBA總裁肖華拒絕開除發表涉港言論的火箭隊總經理莫雷是「信口雌黃」的行為。

曾任1972年美國總統尼克森訪華時擔任首席翻譯的美國資深外交官傅立民日前接受美媒訪問，談到陸美近期局勢，他認為，陸美雙方應保持克制，要有收拾殘局的能力，不該過於情緒化。

傅立民認為，美國對於香港《基本法》制度下的有限民主有普遍的誤解，在這樣的前提下，外國勢力去支持暴力示威者，會摧毀對話的可能，這不會導致「港人治港」；而是「港人滅港」。

但另一方面他也提到，大陸對於莫雷言論反應，是「大陸式的政治正確」的可悲實例，大陸試圖對使用「敏感詞」的人下主觀判斷，不考慮他人觀點、不願理性思考他人看法，這種行為使人反感。他強調，對大陸來說，寬宏大量比敏感多疑帶來更多好處。而在他看來，陸美雙方都是自以為是、不討人喜歡的。

(中時 )