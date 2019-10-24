前主播簡懿佳拍攝搭乘捷運宣傳全運會影片，網友歪樓全集中在她的身材，多位市議員批評是失敗的影片。（摘自YOUTUBE網頁／甘嘉雯桃園傳真）

前主播簡懿佳拍攝搭乘捷運宣傳全運會影片，網友歪樓全集中在她的身材，多位市議員批評是失敗的影片。（摘自YOUTUBE網頁／甘嘉雯桃園傳真）

前主播簡懿佳拍攝搭乘捷運宣傳全運會影片，網友歪樓全集中在她的身材，多位市議員批評是失敗的影片。（摘自YOUTUBE網頁／甘嘉雯桃園傳真）

宣傳失焦？桃市府宣傳全運會找來前體育主播簡懿佳拍攝影片，希望大家可以多搭乘桃園捷運順便行銷全運會，這支影片至今19萬點閱率，網友的焦點卻歪樓在女主角的胸部上，包括劉茂群、黃婉如、周玉琴等人都認為這是失敗的作品，網友回應更一面倒，新聞處長詹賀舜表示，並無特別放大個人，是大家不同解讀。

這支影片由新聞處負責統籌拍攝給桃園大眾捷運公司使用，在A9、A18站搭配桃園隊運動員時尚視覺「你哪裡人」主題，包括彩繪站體、彩繪列車，並邀請曾經是運動員的高人氣前體育主播藝人簡懿佳帶路，機場捷運運量與上個月同期比較，一到九月日平均運量7萬4061人次，而全運會期間，平均運量7萬8090人次，有明顯提升。

「看不懂想表達什麼，有點喧賓奪主」，劉茂群、黃婉如說，影片69秒但女主角串場長達50秒，捷運卻一閃而過，全運會2300萬的宣傳費用，這支影片占480萬元，新聞處解釋，這費用包括拍攝及托播等費用。

議員痛批，宣傳主題短片取景、掌鏡完全不及格，網路留言可發現完全失焦，這是失敗的作品，「根本是妹子的個人寫真，看不出機捷跟全運的關係」「每個鏡頭都從×子開始是怎樣」、「我也只注意到×子…」。

桃園全運會形象影片由前主播簡懿佳擔綱演出，網友紛紛大讚身材好。

詹賀舜表示，無法控制網友的言論，因為這原本就非影片本意，而這次全運會宣傳，邀請63位選手拍攝影片，以選手為主體，另一支「哪裡比照樣拼」的影片，短短10天點閱率破100多萬，而市長鄭文燦也一改形象為GQ拍照引起熱議。

(中時 )