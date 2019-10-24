男子「阿德」在2018年間認識1女網友，見面出遊1次後，均以網路聯繫， 1年後再約出遊，兩人碰面在「阿德」的車內討論行程，結束後，女方要下車離去，「阿德」竟湊嘴去親女方嘴唇，女方發現閃避，但仍被親到嘴角，她堅持提告，台中地院依性騷擾防治法判「阿德」拘役55日，得易科罰金5萬5千元，得上訴。

判決書指出，「阿德」在2018年3月間在網路上認識1名女子，兩人在3月間出遊1次後，就未再見面僅透過網路聯絡。2019年2月初，兩人在網路聊天時計畫在農曆過年期間再出遊，為討論出遊細節，「阿德」在2月4日晚間8時50分開車到台中市大智路與健勇路口與女網友碰面，女網友並上車與「阿德」討論。

兩人談了20分鐘就結束，女網友要下車之際，「阿德」趁機湊臉過去，以嘴要親女網友嘴唇，女網友發現閃躲，但仍被親到嘴角，她不甘受辱報警處理。

「阿德」坦承當天分離時，他「送了一個吻」，台中地檢署依性騷擾防治法判「阿德」拘役55日，得易科罰金。

(中時 )