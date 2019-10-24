弘光科大辦餐飲趨勢研討會，新加坡餐廳負責人郭美麗演講。（陳淑娥攝）

弘光科大辦餐飲趨勢研討會，業界學者提出看法。（陳淑娥攝）

為滿足消費者求新求變需求，掌握餐旅市場發展新趨勢，弘光科大民生創新學院舉辦「2019餐飲發展趨勢國際研討會」，邀請國內外知名大廚、餐廳負責人、學者專家分享經驗，他們強調，餐飲業一定要創新，「改變帶來壓力，讓我們更必須用心想、改變做事方式，重新學習。」

研討會由弘光科大義大利外師主廚Alberto講「當代飲食文化創新」、新加坡RedDot Brewhouse餐廳負責人郭美麗分享「廚藝創新發展趨勢」、伊莎貝爾食品公司執行長黃進發講「新技術應用與創新產品開發」，並邀請台北市糕餅商業公會榮譽理事長張國榮、高雄餐旅大學教授蘇國垚、前亞都大飯店行政主廚師傅曾秀保、廣播美食節目主持人王瑞瑤參與。

Alberto說，烹飪要懂得就地取材，不要捨近求遠，他從義大利來台，試著使用台灣當地食材，但在創新研發新菜色時，一定會保留傳統菜最原始特色，且製作一道菜不要用太多食材，大約3、4種即可，否則會失去食材原有味道。

郭美麗強調，科技迫使餐飲業改變，讓經營者也要改變，以前客人只是單純吃飯，但現在吃飯手機要先拍照，因此，不能只有東西好吃，更要注重擺盤，讓食物好看又好吃。她舉例，之前餐廳想賣沙嗲，卻被主廚飆罵把菜單搞砸，但時間卻證明改變是對的，光這道菜一年可賣出5.5萬枝。

黃進發指出，「企業要成長，就要做以前沒做過的事，要改變要做以前不願意做的事，要突破要做以前不敢做的事情」，數位媒體興起讓產業不斷改變，例如外送服務興起。

弘光科大學術副校長易光輝在研討會開幕時致詞指出，60多位國內外餐旅業界先進參與研討會，從文化、創意、科技等面向探討餐旅趨勢，進行東西方文化融合創新餐飲技術及觀念交流，同時讓參與學生掌握新趨勢，未來實習、就業時更能與業界接軌。

行政副校長蘇弘毅閉幕式時強調，弘光會持續承擔在台灣餐旅教育的責任，並邀請業界先進與弘光攜手努力為台灣產業培養能夠適應時代改變的優質餐飲產業人才。

(中時 )