台南市山上區公所原辦公大樓因2016年0206美濃地震導致廳舍嚴重毀損，新大樓耗資5400萬元原址重建，25日將舉行落成啟用典禮，公所50多名員工日前已進駐，新化戶政事務所山上辦公處亦進駐1樓聯合辦公，不少洽公民眾對新大樓新穎設計、無障礙友善設施讚不絕口。

山上區公所新建大樓為3層複合式辦公大樓，總面積有400多坪，由台南市王東奎建築師事務所規畫設計，建築體外觀融入在地的環境與特色，以山仔頂山巒起伏以及曾文溪、菜寮溪的蜿蜒意象為元素，充分表現人文風情與現代感。

為打造有愛無礙友善服務洽公空間，新大樓主要通道及門口採無障礙設計，並設置斜坡道、專用停車位、樓梯扶手、專用廁所、電梯等友善設施。

此外，大樓使用再生建材減少二氧化碳排量、以LED燈照明節能、設雨水回收槽供戶外澆灌，獲得內政部營建署核定黃金級綠建築標章，是兼具生態、節能、永續、健康的辦公場所。

山上區長余基吉表示，25日上午10時將由市長黃偉哲主持新大樓落成啟用典禮，邀請在地企業、社區發展協會、區民一同來慶祝，也希望為在地居民、遊客提供更良好的服務。

(中時 )