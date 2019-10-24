世新大學新聞學系《小世界周報》10月23日舉辦「台灣罷工預告期，勞資談判鴻溝？」公民論壇。（主辦單位提供）

世新大學新聞學系《小世界周報》10月23日舉辦「台灣罷工預告期，勞資談判鴻溝？」公民論壇。（主辦單位提供）

世新大學新聞學系《小世界周報》10月23日舉辦「台灣罷工預告期，勞資談判鴻溝？」公民論壇。（主辦單位提供）

世新大學新聞學系《小世界周報》10月23日舉辦「台灣罷工預告期，勞資談判鴻溝？」公民論壇。（主辦單位提供）

世新大學新聞學系《小世界周報》10月23日舉辦「台灣罷工預告期，勞資談判鴻溝？」公民論壇。（主辦單位提供）

世新大學新聞學系《小世界周報》10月23日舉辦「台灣罷工預告期，勞資談判鴻溝？」公民論壇，邀請產業、勞工及官方、學者代表，針對罷工預告期及相關議題進行討論，期盼藉此釐清目前勞資問題，進一步保障雙方權益，化解歧見。

論壇邀請新北市勞工局專門委員胡華泰、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會副秘書長楊靜儀、全國總工會顧問林俊輝、政治大學法律系副教授林佳和等作為與談人，現場吸引不少學生到場，另外，主辦單位也透過臉書等社群媒體直播，讓無法到場的學生、民眾可以一起關心勞工問題。

林俊輝在論壇中多次強調「罷工需要勇氣」，參與罷工的勞工最後可能會面臨失業、調職、不能升遷等問題，同時也提到全國總工會理事長陳杰曾說過：「有預告期等於是把罷工權給廢了。」罷工的衝擊性將會減為零。

胡華泰則指出，罷工需要透過一定的流程與程序，職業工會罷工符合法律規定，過半數的同意未必沒有代表性。勞資雙方多加協商、釐清爭點才是最重要的，若是雙方不願意協商，那有沒有預告期又有什麼差別？

楊靜儀則持有不同的看法，認為應存在罷工預告期，因罷工對於資方有很大的損失，也可能會造成社會大眾對此企業的不信任感。再者，政策法規上也沒有明確規範罷工的時間，儘管消費者有聽到罷工結束的訊息，但是並不代表真的會在這段時間內結束罷工。時間的規範並沒受到法規保護，造成消費者需自我承擔損失。

林佳和表示，德國、美國法律有規定罷工一定要造成顧主損失，罷工勢必會造成雇主的損害，但同時也規定不能造成雇主毀滅。

林佳和強調，罷工並不是毒蛇猛獸，也不是一個儀式，而是為了要讓社會更加進步。朝野兩黨經過十幾年的討論，最終決定不設置罷工預告期，這是權衡得失的結果，並表示各國需要考慮到國家的特殊環境，特別行業的預告期確實是可以討論，但會有一定的風險，資方可能會因此消滅罷工行動。

林佳和也指出，「罷工預告期」的設置需要考慮到社會的環境及工作的型態。台灣並不是一個適合有「罷工預告期」的國家，其原因有二，一是因為台灣的工會較弱，公會愈弱小愈不適用罷工預告期，資方可能會將帶頭罷工的勞工資遣，之後伴隨著一連串的法律負擔及指控。

再者，台灣只有「禁止派遣」，而沒有「禁止替代工作」，這也意味著若是有罷工預告期，雇主可以立即找下一個替代工作的人，因此對資方並不會造成損害。

談及如何完善的修改罷工權，林俊輝表示法律只是最基本的門檻，並不是天花板，勞基法是最低保障，罷工權的運用跟完善仍需要靠勞工自己爭取。

楊靜儀則認為，需要與時俱進，在罷工預告期限制條件的狀況下輔助勞工，並且帶給資方一定的壓力，罷工預告期並不適用各個行業，但並不代表沒有討論的空間，只要現行法規給勞方多一些保障，資方便會有所忌撣。

林佳和提到，教育式根治的方法，並列舉德國從國小三年級就教育孩童應支持罷工，從小培養國民的對罷工意識與尊重的態度。最後，他認為在勞資雙方間找到平衡，並且製造雙贏才是最根本的辦法。

最後，胡華泰表示有許多人希望政府可以從中介入罷工，但是這會造成一些負面效果，比起政府直接介入，更重要的是使勞資雙方達成共識，並且產生協商的文化。

(中時 )