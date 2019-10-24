前立法院長王金平今天下午參加前財政部長顏慶章新書發表會前，被問到和親民黨談總統門票的進度，王稍微愣住後重申「看因緣怎麼發展」。媒體追問，未來有無可能替國民黨總統參選人韓國瑜輔選，王以「參選到底」為由，表示不會替韓輔選。

親民黨主席宋楚瑜日前強調總統門票是非賣品，外界解讀王金平爭取門票受阻，王附和「當然是非賣品」，因牽涉整個國家未來發展，這是大家價值判斷的問題，一切隨因緣走。

傳出王金平原本盼獲得親民黨推薦後，在10月18日總質詢上宣布退黨，但因遲未獲得親民黨首肯，因此又把質詢時間調閱到最後一棒發言，形容告別國會演說，由於王曾說不續留立院，未來動向受關注，也有一說是可能直接裸退。

對此，王金平說，不知道裸退是誰發明出來的，「我明天總質詢完，依然穿著整齊的西裝走出來」，明天沒有什麼聲明，要聲明會有聲明稿；最慢也在明年1月31日要告別，他多次說過不留在立院

王金平透露，明天他將照質詢稿念，沒有附帶影片，影片是敘述自己在立法院長達44年之久，有很多場域都要留下影像紀錄，「不是為了明天宣布退不退出（政壇）的問題，沒這回事」。

王金平說，若有立委要求他去輔選的話，他當然盡力而為。媒體詢問，也包含替國民黨總統參選人韓國瑜輔選？王轉趨強硬地說，「我不是講要『參選到底』，怎麼會去輔選別的總統候選人呢」，而且他已經講過「支持韓國瑜選市長，支持他做好市長，後面就沒有了」。

國民黨青年次團草鞋聯盟發起人李正皓被開除黨籍後，在臉書揚言「下架國瑜黨」，王金平說，不清楚什麼叫國、什麼叫瑜，尊重各方看法。而黨中央下週將繼續開鍘違紀參選的李縉穎與陳杰，王說，脫黨參選當然是違背最核心基本原則，這無可厚非。

外界抨擊國民黨演變成一言堂，王金平說，主張台獨的話，還是可以言論自由，沒有實際做台獨工作，當然都還在國家言論自由的允許範圍內，他不曉得國民黨怎麼會這樣子。

(中時 )