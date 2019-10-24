天涼好個秋！來日本賞楓，緊接著冬天賞雪吧！為因應外國旅客每年不斷增加，10月起日本名古屋車站，增設往岐阜縣馬籠宿、長野縣妻籠宿的秋季限定直達巴士，讓喜愛人文歷史風貌的旅客，前往全日本少數且珍奇的宿場町景點毫不費力。妻籠宿、馬籠宿不僅是秋天賞楓的少人秘境，冬日古道更是雪白夢幻，趁秋冬來臨之際，不妨著手規畫一趟兼具人文與自然的旅程。

妻籠-脇本陣奧谷光芒。（圖取自日本中部旅遊官網）

妻籠宿、馬籠宿分別位於長野縣及岐阜縣，其中歷史建築鱗次櫛比，也有許多能讓旅客參觀、走逛的史料館、古屋咖啡廳、伴手禮店等，近乎完整保留江戶時代的氣息。其中必看的街道特色，則是名為「桝形」（日文發音為masu）的道路結構，特意將道路末端設計成直角，過去作為防禦軍事目的，現今則成為了旅客必體驗的知名特色。

妻籠宿街道。（圖取自日本中部旅遊官網）

而冬日來到妻籠，脇本陣奧谷的「光芒之美」也是必看景點之一；在日式風格大廳的正上方，陽光透過窗戶直射而下、規則排列的光芒，每年冬季都會吸引攝影愛好者聚集。

馬籠宿街景_冬。（圖取自日本中部旅遊官網）

連接妻籠宿、馬籠宿兩個宿場的古道名為中山道，是目前日本現有古道中保存最好的一段，旅客可順著古道來回兩宿場，沿途也能感受歷史與自然交織的風采；秋天走在古道上更是可以欣賞滿山楓葉，即便假日前往也不人擠人，也因此吸引各國旅客，來此親身體驗當年江戶時代的種種風情。古道路程約8公里，單趟徒步耗時約3小時，從馬籠宿出發是爬升200公尺的短急坡道。

馬籠宿街景。（圖取自日本中部旅遊官網）

妻籠宿出發則是爬升370公尺的緩坡，首次挑戰者建議從馬籠宿出發較為輕鬆。而中山道為江戶時代連接地方與東京的交通大動脈之一，其起點為東京的日本橋，終點為京都的三条大橋，過去天皇家為了維繫與德川家間的政治關係，歷史上有多次將公主出嫁至德川家的紀錄，而這些公主從京都到東京皆是走中山道，因此中山道也被稱為「姬街道」。

妻籠宿街道-秋。（圖取自日本中部旅遊官網）

想要前往妻籠或馬籠，從中部國際機場新特麗亞進入則最為方便快速，抵達機場後，利用區間巴士或電車前往名古屋車站，再轉乘往馬籠宿、妻籠宿的直達巴士，只需要3小時的車程。秋季限定巴士期間為10月1日至11月底，每日一班來回名古屋車站，非常適合放入一日遊行程中。

(中時電子報)