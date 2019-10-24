首屆可持續發展論壇北京召開 習近平致賀信 15:292019/10/24 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 首屆可持續發展論壇今（24）日在北京召開，大陸國家主席習近平特別致上賀信表示，大陸將秉持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，推動經濟高質量發展，落實2030年可持續發展議程。 習近平提到，大陸將加深南南合作，將「一帶一路」與2030年可持續發展議程結合，為全球可持續發展目標做出積極貢獻，也盼各方能落實相關政策，促進共同發展，建立人類命運共同體。 首屆可持續發展論壇系由國務院發展研究中心與北京市政府、聯合國相關機構共同舉辦，探討各方落實2030年可持續發展議程行動和經驗。 (旺報 ) #大陸 #議程 #習近平 #論壇 #北京 也許您會感興趣 推薦閱讀 印度為何熱情歡迎習近平 04:092019/10/20 論壇廣場 世界互聯網大會開幕 習近平致賀信 13:532019/10/20 財經 世界互聯網大會登場 習近平籲各國 應構建網路空間共同體 04:102019/10/21 財經要聞 雄心似毛改革如鄧 習推現代化 04:092019/10/22 焦點新聞 7常委調研 迎四中全會3挑戰 04:092019/10/23 話題觀察 累積兩岸關係正能量 04:102019/10/23 論壇廣場 習川兩種民族主義的衝撞 04:102019/10/23 論壇廣場 蔡民調贏韓 同婚法功不可沒 01:162019/10/23 政治要聞 安倍會晤王岐山 為明春習近平訪日展開合作 20:312019/10/23 財經 安倍會王岐山 盼解決北韓綁架日人問題 04:102019/10/24 國際大事 兩岸熱門新聞 陸網友稱喝奶茶睡不著 官方驗出含大量咖啡因 - 兩岸 - 旺報 陸已有39城開通地鐵 客運量及里程數世界第一 - 兩岸 - 旺報 美資深外交官：美陸雙方勿自以為是、情緒化對立 - 兩岸 陸駐港公署官員批 反送中是喪心病狂暴力犯罪 - 兩岸 撿便宜？反送中重創零售業 港議員籲大減價 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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