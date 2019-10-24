首屆可持續發展論壇今（24）日在北京召開，大陸國家主席習近平特別致上賀信表示，大陸將秉持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，推動經濟高質量發展，落實2030年可持續發展議程。

習近平提到，大陸將加深南南合作，將「一帶一路」與2030年可持續發展議程結合，為全球可持續發展目標做出積極貢獻，也盼各方能落實相關政策，促進共同發展，建立人類命運共同體。

首屆可持續發展論壇系由國務院發展研究中心與北京市政府、聯合國相關機構共同舉辦，探討各方落實2030年可持續發展議程行動和經驗。

(旺報 )