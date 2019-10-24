23日知名通訊軟體公司LINE舉行秋季記者會，首度在會上公布台LINE用戶使用習慣。其中揭露年長者傳訊息時間通常為上午時刻，與台灣獨有的長輩圖特色文化。LINE更發現，台灣人傳送影片量全球第一，光台灣的影片傳送量就達全世界統計的一半。

LINE已成為台灣用戶日常生活中不可或缺的一部分。據LINE台灣服務企劃部負責人林慶達表示，LINE在台擁有2100萬的每月活躍戶，每天發送訊息總數超過10億。林慶達補充，從數據來看，LINE貼圖受到各年齡層用戶的喜愛。在每個年齡層的貼圖發送量都很平均；而影片發送量則相當驚人，光是台灣人發送影片量就佔全球的一半以上，是世界之冠。由此也可以反映台灣的網路發展得相當普及。

文字訊息仍然是台灣用戶最主要的溝通方式，其中年紀越輕得用戶發送的文字量越多，尤其越至晚間越是活躍；年紀大的用戶則相反，除了更喜歡用圖片、影片當作訊息發送外，主要活躍時間則在上午時段，尤其45歲以上用戶，更在上午達到高峰。由此項數據也為台灣獨特的長輩圖文化作了佐證。

年紀大的用戶則相反，除了更喜歡用圖片、影片當作訊息發送外，主要活躍時間則在上午時段，尤其45歲以上用戶。（長輩圖產生器／許立穎製作）

(中時電子報)