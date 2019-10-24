搖滾音樂劇《tick, tick...BOOM！》首登台，唱出音樂、友誼和夢想。（台南人劇團提供／李欣恬台北傳真）

搖滾音樂劇《tick, tick...BOOM！》首登台，唱出音樂、友誼和夢想。（台南人劇團提供／李欣恬台北傳真）

李欣恬／台北報導

現在一部百老匯音樂劇的平均起跳製作金額是多少？答案是1500萬美金，在美國百老匯工作超過20年的音樂劇導演戴倫表示，成名的代價高，「這金額也不保證能製作出賣座作品，在百老匯人人都想出頭，要有一片天，並不容易，考驗嚴峻。」

戴倫本周末帶著膾炙人口搖滾音樂劇《吉屋出租》詞曲創作者拉森的自傳搖滾音樂劇《tick, tick...BOOM！》來台，這是他與台南人劇團共同製作的版本。故事中搬演的正是拉森追夢時的心路歷程和掙扎，戴倫表示，「《吉屋出租》也不是一開始就成功，而是經過一再試演、修改，才闖出一片天。」

戴倫自小學鋼琴，並在父母親的帶領之下，從小就在紐約看音樂劇，他表示從事音樂劇工作，對他而言再自然不過，戴倫認為，《吉屋出租》的代表性在於，為百老匯音樂劇開創了新局面，「融入了搖滾樂元素，為此和大眾更有連結，也因為這樣的代表性，《tick, tick...BOOM！》的問世才額外受到關注，近期還有人會把它拍成電影。」

《tick, tick...BOOM！》曾獲普立茲獎及東尼獎，早先是拉森的個人獨角戲，在他過世後被大衛．奧本改編成三位演員演出的版本，故事描述主角是音樂劇作曲家，他的女友想結婚，而好友在紐約事業有成，而他在餐廳兼差打工溫飽，在愛情與夢想之間，站上人生十字路口。

飾演男主角的演員馬修．褒曼表示，「標題的『tick』說的正是時間的流逝，這個角色的年紀是29歲、將滿30歲，在時間的壓力之下，他想在人生和夢想間取得平衡，有一點像是紐約版的『樂來越愛你』。」

劇中飾演女主角的演員劉廷芳，首度挑戰演出全英語音樂劇，她表示，「女主角是一名舞者，相較於男主角想在紐約出頭天，她更想要有一個安定的家庭，這是一種掙扎的心境，最終會做出選擇。」

飾演劇中成功人士友人的演員倪安東表示，百老匯音樂劇的籌備和排練有一套縝密的流程，「關於角色和音樂的連結、身體的表現等，都有全新的體會和思考。」

由於《tick, tick...BOOM！》在國外演出時，採用的是中小型劇場，現在在台灣演出的版本，舞台較大，戴倫表示，他在空間的使用會採用舞台前區，和觀眾距離較近，並透過燈光手法打造不一樣的視覺效果。

演出將於10月25日至27日，在新北市藝文中心演藝廳登場。

(中時 )