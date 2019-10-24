針對有山岳學會指出3000公尺以上山岳都設國旗台不可行一事，韓國瑜24日在雲林接受聯訪時還原23日談話表示，媒體報導可能不夠完整，昨日在嘉義座談，有登山朋友希望高山都能豎立國旗，他當場回答每一座高山都做國旗台不可能的，如果要設的話，必須考量森林景觀、路線、水土保持，如果是有長期失修的可以考慮整修，其它一定要看狀況。

韓國瑜說，他昨天當場的回答是台灣3000公尺以上的高山有200多座，如果每做高山都豎立一個升旗台是不可能的，但是可以做幾件事，第一大家愛中華民國國旗非常好；第二如果有長久失修、破損、沒人照顧的升旗台，可以把它整理乾淨；第三如果每一座山都設一個升旗台必須考量森林景觀、路線、水土保持，困難度太大了，一定要看狀況，這不是想到哪就可以做到哪。

媒體搶問問題，有記者詢問他張麗善、張嘉郡全程陪同，會不會擔心其他派系上的整合問題？韓國瑜似乎沒聽清楚，他回答總統大選就是各政黨的候選人把心中的理想、論述、對民眾的承諾，直接告訴台澎金馬2300萬的民眾，蔡英文總統是連任的，她要交出成績單，這三年半來問民眾謀了什麼福利，讓人民是否富強還是讓人民越來越貧窮？

韓國瑜說，執政者要交出成績單，他不是執政者，他是在野黨，必須要加強論述，所以範圍是非常大的，不是從一個點、一個線來看，而是全面性的告訴民眾，他再次呼籲蔡英文總統把成績單拿出來。

(中時 )