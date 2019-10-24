20191024新竹縣》縣長楊文科（中）在縣府「社區公共托育家園」戴夏威夷帽，歡喜抱著收托的4月大女嬰。（羅浚濱攝）

縣府「社區公共托育家園」有「小而美」的家庭氛圍。（羅浚濱攝）

縣府「社區公共托育家園」有安全的環境，讓小朋友遊戲。（羅浚濱攝）

縣長楊文科說明社區公共托育家園

新竹縣政府設立全國首座在政府單位內的「社區公共托育家園」，24日由縣長楊文科與眾多議員熱開幕，見證竹縣邁向「安心托育下一代」幸福育兒城市。楊文科宣佈明年將設10處公托家園，提供家庭友善、優質及平價的托育服務。

這處公托家園是由縣府社會處會議室改建而成，收托出生滿2足月至2歲共12名幼兒，每月收費1萬2千元，符合托育補助申領資格者，每月可獲3千元至7千元的補助，18日完成公開抽籤。

「縣府公托實在太好了！」有4個月大女兒的葉小姐，幸運抽中公托，她說，一般保母托嬰每月約要2萬元，她符合申領補助7千元，縣府公托照顧小孩的環境很好，每個月只要5千元，她可以安心去找工作了。

縣長楊文科表示，竹縣平均年齡39.23歲，是全台排名第3年輕的城市，而0至3歲孩童約1.54萬人，人口比例佔2.75％，為兌現「老、中、青、幼通通照顧」的政策，幼兒方面推行打造優質、平價且近便性的公共托育家園。

楊文科並說，從今年到明年將陸續建置10處公共托育家園，第2處竹東鎮東正社區公共托育家園已公開上網招標，希望籍此讓年輕人「願婚、樂生」，新手父母安心托育，放心工作。

負責營運的台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純說，縣府公托家園規畫保健室、客廳、餐廳、體能活動區及廁所等，有「小而美」的家庭氛圍。

社會處長李國祿說，收托名額20％將提供給弱勢家庭，全縣公托家園總目標為建置15處，並陸續開放家長報名備取名額，若後續家園幼兒離托出缺，將依備取名單依序通知入托。

(中時 )