淡水警分局水碓派出所23日上午出現一群可愛的小小朋友參訪，淡水松柏幼兒園的黃老師帶領著80名小朋友到派出所體驗警察叔叔、阿姨們日常，讓原先嚴肅的派出所內，增添許多的歡笑聲。

員警以生動有趣的介紹方式，讓這群活潑可愛的小朋友們認識警用裝備，瞭解警察的日常工作內容，同時也教導他們「道路交通安全」及「自我人身安全」的保護觀念，充分滿足孩子們對警察工作的好奇心。

水碓派出所所長許庭豪與警員袁湘麟、邱耀志，為了迎接這群萌賓到來，特別準備許多精美小禮物，與孩童們活潑互動；另也讓孩子們乘坐體驗警用機車，小朋友們開心地與員警拍照留念，在歡笑及快樂的氣氛中，結束了孩童們念念不忘的參訪行程。

淡水警方表示，歡迎轄內學校、安親班等機關團體前來參訪，希藉由參訪的機會培育兒童、青少年犯罪預防觀念，拉近警民距離，讓他們更近一步認識警察工作，也讓國家未來的主人翁對基本法律常識及保護自身安全能有更深一層的認知，達到寓教於樂的目的。

(中時 )