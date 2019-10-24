吳宗憲（左一）笑稱二女兒是守財奴，吳姍儒（右一）在旁補刀妹妹主要是小氣。（東森購物提供／邱立雅桃園傳真）

綜藝天王吳宗憲有子鹿希派繼承衣缽，但鹿希派去年放話要炸台北市政府，遭到士林地檢署緩起訴但須處分50萬元罰金。吳宗憲24日與女兒吳姍儒到桃園出席公益活動，預告正在美國巡演的鹿希派今年聖誕節前將畢業返台，不過父女倆裝做恐慌大叫：「鹿希派要回來了，可怕了，趕~快~逃~命~哪！」

先前放話退出演藝圈的鹿希派如今正在美國賓州做巡演，吳宗憲強調演出「有收門票」，並透露一場演出票價約台幣2400元，而在美求學的鹿希派也預計聖誕節將畢業返台。

鹿希派只花3年時間就大學畢業，吳宗憲自嘲是因為鹿希派捅了一些婁子，心裡愧疚趕快畢業回來，幫爸爸省下1年學費，但隨即被問說「剛好繳罰金？」吳宗憲尷尬的笑說是二女兒借的，因為全家就屬二女兒最有錢。

吳宗憲開自家人玩笑也不手軟，笑稱二女兒管全家人的錢，只進不出，「根本是錢嫂。」甚至有天他還故意問二女兒屁股在哪？因為風水中守財的猈貅沒有屁股，吳姍儒也在旁補刀說妹妹有錢主要是小氣，足見一家人感情緊密。

(中時 )