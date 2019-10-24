北市12區戶政事務所的悠遊卡繳納戶政規費使用比例。（張穎齊攝）

北市府為鼓勵民眾使用電子支付，自2013年起開放戶政事務所可使用悠遊卡繳納戶政規費，但北市議員許家蓓發現，使用比例太低，且年年遞減，台北市長柯文哲卻本末倒置，反而還想著將電子支付推動在校園智慧販賣機。民政局長藍世聰表示，已檢討，會加強宣傳，今年目標設定每戶所要超過30％使用率。

根據民政局資料顯示，各戶政事務所之間的悠遊卡使用比例差距懸殊，最高屬2014年松山戶政事務所35.35％；最低則是2016年文山戶政事務所2.28％，12區戶政事務所整體比例不僅不到20％，且逐年下降，更有數個戶所比例年年均不到10％。

許家蓓24日於議會質詢，民眾使用電子支付繳納規費狀況不佳，甚至被審計部點名改善，民政局連年編列50幾萬經費租用悠遊卡繳費機，但鮮少開檢討會議，也沒訂定KPI（關鍵績效指標）鼓勵各戶所加強推廣，太消極，柯文哲反而還想把電子支付智慧販賣機推進校園，實在本末倒置。

藍世聰坦言，這幾年的確沒特地要求市民去使用悠遊卡繳戶政規費，且年紀大的長輩仍習慣用現金繳納，認為規費頂多幾百元而已，不過在審計部糾正後，民政局去年有提出檢討，上個月也有舉行區務會議，今年要各戶所加強宣傳，提升悠遊卡使用比例，目標是今年用比要超過30％。

針對KPI的訂立，藍世聰說，會把悠遊卡的使用比重加入考核，要求各戶所不能低於30％以下，未來更希望可以到達50％。

(中時 )