蔡政府對陳同佳案反應。

內政部長徐國勇今在立法院受訪時，因遭中時記者犀利提問，認為蔡政府在陳同佳案中，明明態度前後不一、卻堅稱前後一致簡直是睜眼說瞎話；徐國勇因此勃然大怒，停下腳步轉過身來用手指著記者，嗆中時記者：「講話客氣點！」

但蔡政府處理陳同佳案的態度，真是前後一致嗎？

回顧去年2月陳同佳在台犯案後，士林地檢署稱多次要求港府司法互助，盼引渡陳同佳來台；同年12月地檢署針對陳同佳發布通緝，時效長達37年6個月，要求香港遣送陳同佳來台。

至今年4月陳同佳在港因黑錢罪入獄，陸委會還曾表示，對無法以殺人罪起訴陳嫌，感到相當遺憾。

而本月17日傳出陳同佳欲來台「自首」(應是投案才對)後，蔡政府態度卻匹變，陸委會20日宣稱要港府把完整罪證交給我方，才會允許陳同佳等人入境，更質疑「自首」是精心安排的政治操作。

21日，包括陸委會、法務部、內政部更一同出聲，認為港府應負起責任、「港人港審」，並對陳同佳出獄後有逃亡可能質疑港府，連行政院長蘇貞昌都出面表示「我們絕不陷入中國圈套」。但蔡政府連串說法引起外界批評，是政治凌駕司法、根本是想繼續操作反送中議題才不願接手，簡直是傷害台灣主權。

就在外界砲聲連連之後，同樣是21日，到了下午內政部長徐國勇突然改口，表示「陳同佳出現在桃園機場就馬上逮捕」。蔡政府相關官員說法自此轉彎。

22日後蔡政府便統一口徑，行政院長蘇貞昌宣布，香港若送人來台，「我們一定辦」，陸委會也致電港府：明派檢警赴港帶回陳同佳，法務部更表示人員均已待命就緒，只要港府同意，我方就赴港將陳嫌逮捕歸案。

23日日蔡英文更在金門宣示，「港府不處理，我們中華民國、我們台灣處理」。

對照今日徐國勇堅稱政府處理陳同佳案態度都一致，難道不是「睜眼說瞎話」？

(中時電子報)