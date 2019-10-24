親民黨黨主席宋楚瑜將5度參選總統？宋接受專訪，痛批如今問題不在「經濟」，而在「領導」；藍綠兩黨一個不爭氣，一個不成材，都讓他無奈。更直言自己已經準備了40年了，對很多事真的「看不下去了！」至於是否再戰2020？他則笑回：「好像呼之欲出了」。

宋楚瑜接受《財訊雙週刊》，改編美國前總統柯林頓名言：「笨蛋！問題在經濟！」認為台灣目前面對的問題是：「親愛的台灣鄉親！問題在『領導』！」更笑稱，很多人問自己說「你有沒有好好準備？」但其實自己已經準備了整整40年。

對於當前政局，宋楚瑜透過經驗談，左批國民黨、右批民進黨，認為這兩黨一個「不爭氣」、一個「不成材」。像最近有些人夯不啷噹就糊里糊塗講出一些東西，這些都是政黨的利益；也有些人整天嘴巴喊著要重返執政，但事實上他們老早就執政過了，「執政以後你要幹啥？」宋質疑道。

不僅如此，宋楚瑜更直言， 2012年馬英九當選總統，國民黨共拿到64席立委；2016年蔡英文當選總統，民進黨共拿到68席立委，國民黨、民進黨都曾執政過，而且都是勝者全拿，但他不禁要問：「你們勝任嗎？」這兩黨都是有資源不會用，簡直是坐在金山面錢當乞丐，種種荒唐行徑也讓他搖頭，大罵：「看不下去了！」至於2020是否再披戰袍？他則意味深長笑回「好像呼之欲出了」。

(中時電子報)