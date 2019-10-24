苗栗市公所打造88節、近百米長的「龍頭碗身」風箏。（何冠嫻攝）

苗栗市長邱鎮軍、市代會主席邱炳光等人與建功國小學童，24日放飛近百米長的「龍頭碗身」風。（何冠嫻攝）

苗栗2019風箏文化暨客家美食節將於26、27日登場，屆時將有近千隻來自世界各國的特色風箏。（何冠嫻攝）

苗栗風箏節26、27登場！100公尺龍頭碗身風箏搶先看

何冠嫻／苗栗報導

2019「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節系列活動，將於26、27日登場，今年有來自11個國家的風箏達人，將齊聚一堂展現特技、藝術風箏。24日苗栗市長邱鎮軍與市代會主席邱炳光等人，施放近百米長的「龍頭碗身」風箏，為活動暖身。

苗栗市風箏文化暨客家美食節邁入第9年，成功以客家特色的風箏節，打響知名度，今年邀請紐西蘭、法國、德國、美國、日本、馬來西亞、印尼、泰國、新加坡以及廣東陽江、北京和台灣等11個地區的風箏團隊參加，創下歷年新高。

邱鎮軍指出，為持續宣揚客家文化，今年以「客家碗」為主題，並結合苗栗市特有的火旁龍，打造88節、近百米長的「龍頭碗身」風箏。市公所指出，透過碗的意像象徵傳承與顧飯碗的意涵，展現苗栗市拚經濟、市民發大財的決心。24日邱鎮軍等人與建功國小學童施放「龍頭碗身」風箏，天空出現的小怪獸、獨角獸風箏、客家特色的柿子風箏等，熱鬧非凡。

苗栗2019風箏文化暨客家美食節將於26、27日登場，將有來自紐西蘭的「抹香鯨」、「獵鷹」、印尼的「紅猴王」，另有超過10米鳳凰花轉輪風箏，以及泰國Siamese Cats風箏隊帶來逾20支特技風箏表演，公所指出，2天活動預計有近千隻各式造型風箏，精彩可期。

另，公所說明，26、27日上午9點在活動現場購買價值200元的美食消費劵，可兌換限量紀念風箏1只，提供親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、講客語送好禮等活動，以及免費接駁服務，美食消費券可至美食嘉年華區抵用消費品嚐美食，今年規畫「客家好禮伴遊世界」區展示苗栗市特色伴手禮，在貼有客家碗標章的店家消費，就有機會獲得台北馬來西亞吉隆坡來回機票。詳細活動資訊，可至網站查詢：http：／／www.miaoli-9kite.com／

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