國內機車數量眾多，為維護空氣品質，凡出廠滿5年的機車就必須實施排氣定期檢驗，確保符合排放標準，截至108年9月應到檢機車約737萬輛，已到檢率為75.38％，為歷年同期最高，但仍有181萬5千多輛尚未完成定檢，依法可罰500元，環保署提醒尚未定檢的車主，應及早到附近定檢站檢驗，以免荷包縮水。

環保署表示，去年修正空氣污染防制法，領有牌照出廠滿5年以上的機車，無論是否為環保機關稽查發現「使用中」機車，每年皆應實施排氣檢驗1次，並於行車執照原發照月份前後1個月內完成。如逾期未檢驗，依空氣污染防制法第80條規定可處500元罰鍰；逾應檢日起6個月並經通知限期改善，遲未完成改善者最重可註銷牌照。

環保署呼籲，車主應注意檢驗期限，並按規定期間實施排氣定檢，於收到定檢提醒通知後，請儘早辦理。如車輛已無法使用或遺失等情形，車主也應主動至監理機關更新車籍資料，以免逾期受罰。

環保署提醒，目前全國共設置3,509家排氣定檢站，機車車主每年有3個月時間，可前往全國任一家定檢站檢驗，且車主不需支付檢驗費用，花一點時間就能瞭解機車排煙狀況，以減少機車排氣污染的問題，共同維護空氣品質。

(工商 )