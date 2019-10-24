阿里巴巴主席兼首席執行官張勇24日表示，阿里成立初期的使命是讓天下沒有難做的生意，經過多年發展，2018年在阿里數位平台的消費超過人民幣（下同）6兆元。

新浪財經報導，張勇在24日舉行的2019年可持續發展論壇上指出，這20年來，阿里巴巴運用商業手段，透過服務中小企業和消費者，讓技術和商業有更好的結合，「在發展過程中，利他、普惠的觀念已經深入融入到阿里巴巴整個體系發展當中的DNA中」。

張勇表示，經過這20年的發展，阿里巴巴形成一個與眾不同的、非常獨特的數位經濟生態。截至目前，已經涵蓋到商業、金融支付、物流、雲端運算、大數據，這些廣泛領域的數位經濟時代的各個基礎設施，僅大陸市場就服務超過7億的消費者，2018年支持阿里數位平台上完成的消費規模超過6兆元。

張勇強調，這背後是千千萬萬的中小企業，各種合作夥伴和阿里巴巴共同的努力，「用數位手段、數位技術共同創造數位經濟」。

(工商 )