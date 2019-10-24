謝東華當記者的經歷，成為灌溉文學花園的有機養分，新作品抒發故鄉情，寫在「後壁」期盼再「前瞻」，文青永遠，永遠文青！（盧金足攝）

《寫在後壁169：謝東華詩文集》內容精彩多元，細細品味，動人心弦。（盧金足攝）

謝東華直言，不喜歡拘泥傳統卻又走不出傳統，卻讓他在世道中多了一分可貴的堅持，自在笑看眾生相。（盧金足攝）

《寫在後壁169：謝東華詩文集》作品甫出版，已吸引很多粉絲，拿著新詩文集請謝東華簽名。（盧金足攝）

媒體資訊快速爆炸，記者以筆針砭時政，傾聽基層心跳聲的新聞採訪，變成一種遙遠的浪漫，即使懷抱淑世理想，遇到即時新聞壓迫，被視為「過氣」的採訪方式；但在退休媒體人謝東華筆中，採訪其實沒有中斷，他寫新詩、散文與自己對話，著墨生活中有感的人事物，付梓出版《寫在後壁169：謝東華詩文集》，有抒情、有啟發，有時難掩流年暗過的傷感，豐富日子的美好，也分享永不過氣的精湛文采。

謝東華曾歷任中國時報記者、特派員等職務，退休後卸下當記者被截稿時間追趕的日子，卅多年來天天戰鬥的文字，並沒有漸行漸遠，只是在心中蘊釀出另一座文學花園，左手寫新聞，右手寫「心」詩，很多友人驚訝他的才華洋溢，當年在採訪線上，撰寫批判政府謬誤的觀點，追查政治黑箱不手軟，字字如劍直指核心。

與文字為伍，筆尖帶感情的作品，終於在沈潛三十年的詩文有了結晶，《寫在後壁169：謝東華詩文集》共計收錄60首新詩及26篇散文，刻畫對家鄉的熱愛、對四周草木變化與人群眾生相的深刻觀察。

在《給我一杯酒》詩中，謝東華寫道「人說花可解語、我說酒能讀心、給我一杯酒、讓我把心讀」，與早年採訪對象累積豐沛人脈，新聞事件龐雜紛沓而來相比，退休後有大把時與自己相處，卻適應了一段時間，他直言，無心插柳，人生總有許多意外，也許是驚喜，不喜歡拘泥傳統卻又走不出傳統，卻讓他在世道中多了一分可貴的堅持。

謝東華表示，投身社會的第一時間即走入新聞圈，每天報紙一翻見真章的「新聞市場」，戰戰兢兢，卅多年搖筆桿的日子，報社要的是新聞！新聞！獨家！獨家！文藝風雅不相干，直到離開職場後，盼著閒雲野鶴悠哉過活，但常只是在公園閒逛。

他不諱言，初期退休生活，堪稱單調貧乏索然無味，庸庸碌碌不知如何填充空蕩的時間，親友唯恐他與社會脫節，送來智慧型手機逼他跟上流行，開始學玩臉書，慢慢玩出心得，在為臉友發出的文章按讚之餘，心裡的文青魂甦醒，也信手玩起文字遊戲。

新聞歷練看到的人生風景，不管是官場的風光、黑暗面、弱勢的眼淚，五花八門的社會新聞，都是他筆耕的養分，寫在「後壁」期再創「前瞻」，從記者到作家，文青永遠，永遠文青！

《寫在後壁169：謝東華詩文集》內容精彩多元，新詩作品包括：一把茶壺、給我一杯酒、還是一個人的夜晚、呼叫同學、聽見春天、若有所思、願身為白痴等，散文有：一種距離、中元節這一天、潑猴托夢、電視名嘴、公園長者等作品；作品甫出版上市，已吸引很多粉絲，「東粉」對詩文字字珠璣寓深意，觸動心弦，引頸期待再出第二集，分享人生新意。

(中時 )