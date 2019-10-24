清水區東山社區內國有空地將進行環境綠美化工程今天動工。（陳淑娥攝）

台中市清水區東山社區內國有空地，在立法院副院長蔡其昌奔走中央爭取下，獲農委會補助350萬元，將進行環境綠美化工程，轉型為社區特色景觀公園，預計年底前完工。

東山里神清路59-5號前空地為國有土地，面積約2400平方公尺，因長期無人管理，造成該區域雜草叢生，影響環境及地方觀感不佳，附近住戶向蔡其昌陳情獲中央經費挹注改善，讓該區域成為地方休憩之地。

蔡其昌24日上午邀集農委會水保局台中分局長黃振全、台中市議員楊典忠、前議員王立任、清水區公所區長蔡慶生、東山里長王偉權、大楊派出所所長林士欽及東山國小校長侯素棉等人進行會勘。

蔡其昌表示，東山社區長期缺少一個休閒空地，今天是大日子，綠美化工程將動工， 45個工作天後將有一個公園綠地誕生，感謝中央及地方相關單位支持，特別是王偉權里長不斷為地方發聲，未來除了東山國小將有一個煥然一新操場外，社區居民也會多一個能夠休閒活動的景觀特色公園。

該工程獲農委會補助350萬元，主要施作項目為鋪面工程（座椅、步道沙坑等）、低窪地填土整地工程、綠化植栽工程（台灣櫸木、青楓、阿勃勒等喬木及金露花、虎尾蘭等灌木）。

(中時 )