大人小孩都喜歡的噴泉，卻成為可怕殺手？日前有位五位女童，趁家人不注意時，跑入噴泉區玩耍，不料，噴泉竟突然啟動，五歲女童被水柱噴飛到9公尺高，重摔後，陷入昏迷。經送醫急救後，身上多處重傷，連皮膚都裂開，讓人頭皮發麻。

據看看新聞報導，在大陸江西省新余市有名5歲女童，與家人一同去公園散步。後來，女童趁家人不注意時，跑到噴泉區玩耍，而她當時蹲下玩耍的位置剛好正對著噴泉口。同行家人表示，她就跑開幾秒鐘而已，噴泉竟啟動，他們眼睜睜的看著女童遭噴飛9公尺高，慘摔落至地面，送醫時早已陷入昏迷。

醫師診斷後，發現女童身上有多處重傷。（圖／翻攝自Youtube）

經醫師蔡丹診斷後，發現女童身上有多處重傷，其中包括皮膚多處破損、眼球損傷、肺部挫傷、骨盆骨折、開放性會陰受損及肛門裂開等多部位撕裂傷，經過5小時的搶救後，好不容易才讓女童的生命跡象穩定。

事後醫生表示，類似這樣的案件在過去一個月已發生3起，家長們一定要看好孩子，避免這樣的事件再度發生！

2019年10月19日，江西分宜5歲女童被公園噴泉衝上高空，損傷嚴重被送往南昌救治。

(中時電子報)